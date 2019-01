DA REDAÇÃO



Chapada dos Guimarães (MT) sediará, nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2019, o Workshop de Trail Run, para quem gosta de se aventurar e correr em trilhas e montanhas. O curso teórico e prático, promovido pela FG Assessoria Esportiva, será ministrado pelo treinador Manuel Lago, do Rio de Janeiro, em uma chácara localizada no km 40 da rodovia MT 251.

Serão dois dias, em meio a natureza, voltados para o aprendizado relacionado a corrida de trilha e seus segredos. O curso foi pensando tanto para iniciantes quanto para aqueles que já rodaram alguns quilômetros enfrentando terra, água, areia, lama e pedras. No primeiro dia será realizado o credenciamento dos atletas inscritos e a parte teórica do curso. Já no segundo dia, os atletas irão vivenciar na prática o que aprenderam na teoria.

Durante o curso serão abordados temas como Treinamento vs Lifestyle, diferenças e semelhanças com a corrida de rua, como organizar calendário de provas, biomecânica, técnicas de subida e descida (introdução à parte prática), treinamento de força, educativos, mobilidade e flexibilidade aplicados ao trail run.

Manuel Lago é referência brasileira em esportes de aventura, graduado em Educação Física (UNESA), pós-graduado em Biomecânica (UCB) e Marketing (Ibmec), especialista em Treinamento Físico para Forças Especiais (TSCA) e em Corridas de Montanha de Longa Distância, consultor especialista em corrida nos quatro terrenos (asfalto, areia, montanha e trilhas), Diretor Técnico APTR, colunista Webrun, além de também ser atleta de Ultra Trail. “O Trail Run é uma modalidade de corrida que cresce no país inteiro. Já há associação brasileira, algumas regionais. Existem provas em abundância nas Regiões Sul e Sudeste, assim como são as regiões com maior concentração do número de atletas. Ao levarmos conhecimento e expertise da modalidade para demais regiões do país, temos o objetivo de fomentar o esporte e também criar novos mercados de trabalho seja criando eventos (que movimentam a economia local) seja criando demanda de atletas e profissionais da área”, ressaltou Lago.

De acordo com os idealizadores do evento, professores e treinadores da FG Assessoria, Fernando Góis e Veridiana Ferraz, a decisão de realizar um workshop voltado para o tema e aberto ao público se deu pelo fato de, apenas em 2018, terem sido realizadas cerca de 10 corridas voltadas ao trail run, o que demonstra crescimento no segmento e público interessado. “A ideia de trazer um profissional do calibre do Manuel para trocar experiências com os atletas mato-grossenses surgiu da observação no aumento do interesse dos atletas da nossa região em participar de provas trail run e cross country que vêm acontecendo cada dia mais por essas bandas, tanto na capital como no interior. Assim podemos fomentar cada vez mais essa prática”, explicou Veridiana.

A decisão de realizar o curso em um local mais afastado da cidade, no caso uma chácara na região de Chapada dos Guimarães, foi o de unir o útil, o prático e o agradável. “Sem falar na opção de um pré-carnaval diferente, para quem não quer saber de folia. Por isso pensamos inclusive na hospedagem e interação com a natureza. Além disso, Chapada dos Guimarães é um lugar belíssimo com uma energia maravilhosa”, completou Veridiana.

Para os atletas de outras cidades que tiverem interesse em participar do curso, haverá a possibilidade de hospedagem e alimentação no local do workshop. Os interessados em participar do workshop deverão entrar em contato pelos telefones (65) 98157-0070 e (65) 98157-0071 para obterem mais informações sobre valores e disponibilidade de vagas para hospedagem. É importante ressaltar que as vagas são limitadas.