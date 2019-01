CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

O Governo de Mato Grosso divulgou no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (11) o decreto com 10 feriados e oito pontos facultativos em 2019.

O feriado estadual do Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, permanece. Em novembro do ano passado, um Projeto de Lei para extinguir o feriado da Consciência Negra chegou a ser apresentado na Assembleia Legislativa.

Entre os feriados nacionais e estaduais, quatro deles caem no fim de semana, que é o caso do feriado de Tiradentes, celebrado no dia 21 de abril, um domingo.

Também integram a lista o Dia da Independência do Brasil (7 de setembro), Dia de Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) e Finados (2 de novembro). Todos caem no sábado.

Confira a lista:

I - 1º de janeiro (terça-feira) Confraternização Universal – feriado nacional;

II - 04 de março (segunda-feira) Carnaval - ponto facultativo;

III - 05 de março (terça-feira) Carnaval - ponto facultativo;

IV - 06 de março (quarta-feira) Cinzas - expediente a partir das 12 horas

V – 19 de abril (sexta-feira santa) Paixão de Cristo – feriado nacional;

VI - 21 de abril (domingo) Tiradentes - feriado nacional;

VII - 1º de maio (quarta-feira) Dia Mundial do Trabalho – feriado nacional;

VIII - 20 de junho (quinta-feira) Corpus Christi - ponto facultativo;

IX - 21 de junho (sexta-feira) - ponto facultativo;

X - 07 de setembro (sábado) Independência do Brasil – feriado nacional;

XI - 12 de outubro (sábado) Nossa Senhora Aparecida – feriado nacional;

XII - 28 de outubro (segunda-feira) Dia do Servidor Público - ponto facultativo;

XIII - 02 de novembro (sábado) Finados - feriado nacional;

XIV - 15 de novembro (sexta-feira) Proclamação da República - feriado nacional;

XV - 20 de novembro (quarta-feira) Consciência Negra – feriado estadual;

XVI - 24 de dezembro (terça-feira) - ponto facultativo;

XVII - 25 de dezembro (quarta-feira) Natal - feriado nacional;

XVIII - 31 de dezembro (terça-feira) - ponto facultativo.