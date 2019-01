DA REDAÇÃO



A Prefeitura de Cuiabá inicia no próximo dia 15 de janeiro o processo de inscrição para candidatos a Rei Momo e Rainha do Carnaval Cuiabano de 2019.

O procedimento é coordenado pela Secretaria Extraordinária dos 300 Anos e seguirá aberto até o dia 25 deste mesmo mês. O ato de cadastramento será efetuado somente de forma presencial, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na sede do órgão municipal, situada na Rua Pedro Celestino nº 26.

De acordo com o regulamento, também elaborado pela Sec 300, poderão se candidatar às vagas homens de 18 a 55 anos e mulheres de 18 a 45. Para confirmar a participação no concurso é necessária a apresentação, no ato da inscrição, da cópia dos seguintes documentos de identificação oficial e com foto: RG, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Além disso, os candidatos devem estar, obrigatoriamente, representando uma das regionais de Cuiabá, agremiação, blocos ou entidade cultural.

“O carnaval é uma das maiores festividades brasileiras e reconhecido em todo o mundo. Em Cuiabá essa paixão também está enraizada na população e, por isso, estamos trabalhando para realizar um grande evento. Como parte dessa festividade, estão o Rei Momo e a Rainha do Carnaval. Os dois são figuras populares e tradicionais, que precisamos valorizar. Esse é objetivo desse concurso”, comenta a secretária Cely Almeida.

Ainda segundo o documento, a escolha do Rei Momo e da Rainha será realizada em uma única etapa, programada para ocorrer no dia 07 de fevereiro, a partir das 19h, no espaço Liu Arruda Orla do Porto. A eleição contará com uma especializada comissão julgadora, montada pela Secretaria, a qual será responsável por analisar os seguintes quesitos: Desenvoltura (atitude, postura, simpatia e elegância) e Apresentação (criatividade e empolgação).

“Como grande novidade para este ano, estabelecemos que os candidatos se apresentem com um traje desenvolvido pela Sec 300, o qual se baseará em aspectos de reverência da nossa cultura. No final, aqueles que conquistarem as maiores pontuações, além da coroação como representantes oficiais do nosso carnaval, receberão um valor de R$ 4 mil para o Rei Momo e R$ 6 mil para a Rainha”, explica a secretária.

