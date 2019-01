DA REDAÇÃO



Mato Grosso gerou 36.320 novos empregos de janeiro a novembro do ano passado, de acordo com informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho.

O volume de vagas abertas no estado foi superior ao registrado no mesmo período de 2017, que contou com saldo positivo de 25.645 até novembro. Representa uma evolução de 41% no ritmo de geração de empregos na variação anual.

Os setores de comércio e serviços, juntos, geraram quase a metade dos postos de trabalho. O setor de serviços conseguiu 9.821 mil vagas no período, 27% do total, enquanto o comércio concentrou 22%, com saldo de 7.938 vagas.

Conforme os dados, a capital Cuiabá é a cidade que gerou mais vagas (4.677). Em seguida se destacam os municípios de Sinop (2.733), Rondonópolis (2.404) e Sorriso (2.291).

O presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Mato Grosso (Facmat) e da Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá (ACC), Jonas Alves, avalia que o crescimento da empregabilidade já é um sinal de recuperação das empresas.

“Isso vai fazer com que a economia renda mais, que o comércio funcione melhor, porque uma coisa gera a outra. Se essas pessoas estão sendo empregadas, estão gerando renda e consumo. É muito importante retomar esse crescimento para o estado de Mato Grosso como um todo", disse.

Por outro lado, ele salienta que este crescimento ainda precisa ser mais pulverizado por todos os municípios do Estado.

“Nós precisamos que Mato Grosso como um todo se desenvolva, que aumente a arrecadação, e que o estado consiga fazer mais investimentos em infraestrutura e em melhora das condições do ambiente de negócio. E nós, as Associações Comerciais e Empresariais, estamos trabalhando e buscando esse desenvolvimento para fazer com que as nossas empresas cresçam e que esse ambiente de negócios melhore”, concluiu Jonas Alves.