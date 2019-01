Corpo é resgatado com auxílio do Ciopaer

DA REDAÇÃO



O corpo de um homem que estava desaparecido há três meses foi resgatado pela Diretoria Metropolitana de Medicina Legal (DMML) com o auxílio de um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) nesta terça-feira (08).

O homem foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros após sete dias de buscas e já estava em fase de decomposição. A vítima, identificada como Joenilson Benedito de Oliveira estava em um local de difícil acesso na região de Porto de Fora, em Barão de Melgaço.

Conforme o Ciopaer, a tripulação usou técnicas de rapel para ter acesso ao local e para retirar a vítima do alto do morro, por meio do procedimento MacGuire, utilizado para transporte de cargas ou tripulantes com cabos presos à aeronave.

O corpo se encontra no setor de Antropologia Forense para a determinação da causa mortis, que será desvendada pela equipe da DMML.