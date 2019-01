DA REDAÇÃO



A Prefeitura de Cuiabá realizou nesta sexta-feira (11) mais uma ação de manutenção de bocas de lobo na área central. Desta vez, o trabalho foi executado nos pontos de escoamento de águas pluviais situados no entroncamento entre as Ruas Pedro Celestino e Voluntários da Pátria.

A operação, coordenada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, atendeu quatro estruturas com os serviços de limpeza completa e colocação de novas tampas, visto que as antigas estavam danificadas.

Para proporcionar o mínimo de transtornos aos condutores que trafegam pelas vias, a atividade contou também com a atuação da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob). Durante toda a ação, iniciada e finalizada ainda no período da manhã, uma equipe de agentes de trânsito esteve presente no local, fazendo a sinalização e orientação dos condutores sobre as rotas de desvios. O trabalho de manutenção foi realizado por equipe de sete servidores, com o auxílio de uma retroescavadeira e um caminhão.

“Esse é um tipo de trabalho que, caso não haja uma participação ativa da população, o seu resultado dificilmente será o alcançado. A cada limpeza encontramos todos os tipos de objetos descartados irregularmente e isso acaba comprometendo o bom funcionamento do sistema de drenagem. Durante o período chuvoso, damos uma atenção maior para as vias de grande fluxo como estas duas”, comentou o secretário Vanderlúcio Rodrigues.

De acordo com levantamento da Secretaria, Cuiabá possui mais de 4 mil bocas de lobos distribuídas pelas quatros regiões da cidade. Contando com duas equipes de manutenção e dois caminhões hidrojatos, a Pasta consegue executar uma média de 100 atendimentos, por mês, com diferentes tipos de intervenções. A expectativa é de que esse número seja ampliado em 2019, a partir da contratação de novos operários, por meio do processo seletivo que finaliza ainda neste mês.

“Temos um alto número de demanda dessa natureza e vimos a necessidade de aumentar o contingente de trabalhadores. Por isso, abrimos um processo seletivo, que resultará na admissão de pelo menos 210 servidores. Nossa ideia é montar novas equipes de manutenção e expandir o atendimento”, pontuou o secretário.