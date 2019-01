DA ASSESSORIA



Um carioca é o vencedor do concurso “A Voz do Verão 100%”. Promovido pela Itaipava, a marca do Verão, em suas redes sociais, o concurso selecionou três vendedores de praias brasileiras que cantam composições próprias como complemento de venda.

A votação foi aberta ao público, que elegeu Sadraque Barbosa Ferreira, o “Sassá da Empada”, como A Voz do Verão 100%.

O prêmio foi sua música gravada, produzida com a ajuda Lulu Santos, o garoto-propaganda da marca neste verão, além de um videoclipe.

Sassá da Empada tem 47 anos, e há 10 produz e vende suas empadas na Praia do Recreio, RJ. Lá, é muito conhecido por cantar a música que fez para incrementar sua abordagem de venda.

Empada de camarão, frango, queijo e até de leite condensado são vendidas diariamente por Sassá. Ele venceu a votação popular com 36,5% dos votos, concorrendo com vendedores- cantores de Recife e Salvador.

O vendedor de empadas carioca teve um encontro com Lulu Santos no estúdio Nas Nuvens, um dos mais icônicos da música brasileira, que já recebeu artistas renomados.

No dia da gravação, não poderiam faltar as empadas de Sassá, que levou vários sabores e foram aprovadíssimas inclusive por Lulu.

O encontro foi cheio de animação, especialmente do Sassá, que não conseguia esconder a felicidade que o momento proporcionou.

Ele ouviu os conselhos musicais de Lulu e o resultado foi uma música com ritmo contagiante. Depois, Sassá da Empada voltou à Praia do Recreio, onde gravou o videoclipe do seu hit de verão.

O resultado pode ser conferido no vídeo abaixo: