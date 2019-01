DA REDAÇÃO



A Prefeitura de Cuiabá vai abrir novas vagas na rede pública municipal de Educação em 2019. Ainda neste primeiro semestre serão entregues à população dois novos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), nos bairros Recanto do Sol e CPA III, totalizando 480 vagas.

Outras 150 serão abertas em cinco unidades de creche. Ao todo, serão 630 novas vagas na Educação Infantil (0 a 5 anos), além das vagas na Educação Especial, modalidades onde a demanda é maior.

Para ampliar a capacidade de atendimento, a Secretaria de Educação publicou no dia 19 de dezembro, no Diário Oficial nº 1580, o Edital de Chamamento Público (003/208/GS/SME) para as unidades de ensino filantrópicas interessadas em atender de forma suplementar a demanda por creche e pré-escola, e as pessoas com deficiência.

Os recursos são provenientes do Fundo Único Municipal de Educação (FUNED).

O secretário de Educação de Cuiabá, Alex Vieira Passos disse que outras medidas como um melhor gerenciamento das vagas existentes, obras de revitalização, manutenção e reconstrução, além da construção de novas unidades educacionais, serão intensificadas em 2019.

“Medidas como estas tornaram possível que em 2018 fossem oferecidas à população 3.806 vagas nas unidades de creche e CMEIs (faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses) e 6.194, nas Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs), (de 4 a 14 anos) para o ano letivo de 2019”, disse Alex Vieira Passos.

Para atender a demanda nos anos iniciais, as primeiras unidades de creche que terão sua capacidade de atendimento ampliada estão localizadas nos bairros Tijucal (Creche Helenita Paes de Assunção e Creche Mariuza do Carmo Ojeda); Paiaguás (Creche Inocêncio Leocádio da Rosa); Santa Laura (Creche Jamil Boutros Nadaf); e Morada da Serra (Creche Risoleta Neves). Essas unidades receberão salas rápidas, a partir dos próximos dias.

A construção de novas unidades educacionais, uma promessa do prefeito Emanuel Pinheiro à população cuiabana está sendo concretizada. Dois novos CMEIs serão entregues no aniversário de 300 anos da Capital. As unidades foram construídas com recursos do Governo Federal e contrapartida do Município. O CMEI Recanto do Sol, com investimento total de R$ 1.963.000 e o CMEI Lagoa Encantada, no CPA III, com valor estimado de R$ 2.305.000.

Futuro

Outras seis novas unidades de ensino já começaram a ser construídas no ano passado, os CMEIs dos bairros Voluntários da Pátria, Serra Dourada, Ribeirão do Lipa, Bela Vista, Doutor Fábio e Altos do Parque. Uma sétima unidade, cujo processo encontra-se na fase de licitação, deverá ser construída no bairro Aroeira. Serão mais de 1.500 novas vagas na Educação Infantil, até julho de 2020.

O investimento, no valor total de R$ 18 milhões, contará com recursos do Governo Federal, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e contrapartida do Município.

Cinco das novas unidades serão do tipo 1, com 1.317,99 m2 de área construída e capacidade máxima para atender até 376 alunos em dois turnos (matutino e vespertino). A sexta unidade será do tipo 2, com 7.85,85 m2 e capacidade para máxima para atender até 188 alunos em dois turnos (matutino e vespertino).

Os CMEIs serão construídos dentro de um novo modelo proposto pelo programa Proinfância, do Governo Federal e receberão crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, desde o Berçário e Maternal, que correspondem a creche 1, até o Jardim II, que corresponde a creche III.

“A gestão do prefeito Emanuel Pinheiro está promovendo um grande avanço na Educação, implementando ações que visam modernizar a estrutura física da rede, valorizando a comunidade escolar e buscando melhorar a qualidade do ensino no município. Essas iniciativas demonstram o quanto a gestão está comprometida em garantir o crescimento da educação básica em Cuiabá, por meio de políticas públicas efetivas, que assegurem a excelência nos serviços prestados à sociedade cuiabana”, destacou o secretário de Educação de Cuiabá, Alex Vieira Passos.