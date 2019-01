Segundo a Politec, vítima morreu ainda no local do acidente

Um homem identificado como Adriano de Jesus da Silva, de 36 anos, morreu na madrugada deste domingo (13), após a Honda CG Titan vermelha em que estava colidir na traseira de um bitrem que estava estacionado.

O acidente ocorreu na cidade de Lucas do Rio Verde (354 km de Cuiabá).

Um investigador da Polícia Civil confirmou que a vítima faleceu no local.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela PM, a rua é iluminada e não foram encontradas testemunhas para apontar as causas do acidente.

Uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Sorriso analisou as circunstâncias e encaminhou o corpo para exame de necropsia. As causas e responsabilidades desse acidente serão apuradas.

A motocicleta ficou com a bengala entortada e foi encaminhada ao pátio da delegacia. Já a carreta, não teve avarias.

De acordo com a funerária Pax São Gabriel, Adriano será trasladado a partir das 20h, de carro, de Lucas para Primavera do Leste (238 km de Cuiabá), onde será velado e sepultado.