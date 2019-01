CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

A pequena cantora Beatriz Freitas, de 11 anos, moradora de Peixoto de Azevedo (659 km de Cuiabá), foi aprovada na primeira fase das “audições às cegas” do programa The Voice Kids, exibido na tarde deste domingo (13), pela Rede Globo.

A mato-grossense cantou a música “Caipira”, composta por Joel Marques e Maracaí e que fez muito sucesso na voz de Chitãozinho e Xororó.

Ela foi escolhida para integrar o time de Carlinhos Brown.

“Você está no time The Voice. Você tem uma voz infantil, que traz uma linguagem do campo e uma ansiedade”, disse o jurado, ao comentar certo nervosismo da pequena em sua apresentação.

“Isso é normal. O programa é assistido por milhões de pessoas e, é claro, tem o nervosismo. Mas você tem num material vocal que nós vamos trabalhar”, acrescentou ele.

Ao ser questionada de onde veio o gosto para música, ela respondeu: “Eu vi meus pais cantando e falei: ‘também quero’”.

Beatriz volta a se apresentar na segunda fase do programa, denominada de "Batalhas".

Clique AQUI e veja a apresentação da pequena.