de O DIA



Quem pensa em seguir a carreira de Direito se depara com várias possibilidades. Cada especialidade tem suas características próprias e é preciso saber quais terão melhores condições nos próximos anos. Não parece ser uma tarefa fácil. O advogado Augusto Nepomuceno, coordenador nacional do curso de Direito da universidade Estácio, tem uma boa sugestão para ajudar na escolha. "Em uma análise realizada recentemente, foram consultados os escritórios e profissionais de maior destaque na profissão para que indicassem quais os setores mais promissores para o futuro da advocacia no Brasil levando-se em conta aspectos como sustentabilidade e novas tecnologias", conta ele. Como resultado, surgiu o Top 5 das especialidades mais promissoras. (veja a análise completa aqui) São as seguintes: 5 - Digital: De acordo com 13% desses escritórios, o Direito Digital é um ramo que oferece muitas possibilidades. 4 - Petróleo e Gás: Segundo 15% dos profissionais, essa é outra promessa para a advocacia. A área está ligada, principalmente, ao Direito Comercial e ao Direito Tributário. 3 - Arbitragem: Dada a famosa morosidade da Justiça nacional, a arbitragem é apontada por 23% dos escritórios como um ramo que deve crescer bastante nos próximos anos. (Segue)

5 áreas promissoras do Direito (2)

2 - Infraestrutura: A necessidade de melhorias na infraestrutura do país também é uma promessa para o Direito. Para 41% dos entrevistados, é uma área que deve ser observada.

1 - Ambiental: A mobilização mundial por alternativas sustentáveis causou o seu efeito da advocacia. Segundo 54% dos profissionais que participaram da pesquisa, o Direito Ambiental é o que mais deve crescer ao longo dos próximos anos.

"Cabe aos profissionais e sobretudo aos cursos de Direito se adaptar às novas formas de exercer a atividade", diz Nepomuceno.

Vestibular solidário

A UniCarioca promove, no próximo dia 19, sábado, o vestibular solidário gratuito Sou UniCarioca 2019.1, que dá acesso a mais de 8 mil vagas para 17 cursos de graduação presencial, como Direito e Engenharia, nos campi do Rio Comprido e Méier. O candidato poderá colaborar com a Apae, levando 1 Kg de alimento não perecível. Caso aprovado no processo, ganha descontos de até 55%, além de comprovar que mora ou trabalha nas regiões do Méier e Tijuca.

Cursos livres

A UNISUAM está com inscrições abertas para dois cursos de educação continuada destinados a estudantes e profissionais de Arquitetura e Urbanismo: AutoCAD 2019 e Revit Architecture START. Com os melhores recursos tecnológicos disponíveis no mercado, os programas de ensino são adaptados às demandas reais do mercado de trabalho. Os cursos livres estão disponíveis nas unidades Bonsucesso e Bangu.

SEM TEMPO.

"Se você deseja um trabalho bem feito, escolha um homem ocupado; os outros não têm tempo", Benjamin Franklin, foi um dos líderes da Revolução Americana, conhecido por suas citações e experiências com a eletricidade.

Fonte https://odia.ig.com.br/colunas/profissao-certa/2018/12/5604641-5-areas-promissoras-do-direito.html