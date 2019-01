Mergulhadores encontraram corpo de jovem no Lago do Manso

CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

O corpo de um jovem identificado como Samec Gabriel Ribeiro Canudo, de 18 anos, foi encontrado nesse domingo (13) no Lago do Manso, em Chapada dos Guimarães (a 65 km de Cuiabá).

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o desaparecimento foi comunicado à corporação por volta das 15h e teria ocorrido em uma chácara, no sentido do Distrito da Água Fria.

O jovem teria se afogado nas proximidades de uma balsa.

O corpo foi encontrado por volta das 19h de domingo e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Não há informações sobre como o afogamento teria ocorrido.