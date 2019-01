DA REDAÇÃO



Após o anúncio do Governo do Estado quanto ao cronograma de pagamento dos salários dos servidores referente ao mês dezembro de 2018, o Mato Grosso Saúde anunciou que vai disponibilizar os boletos de janeiro de 2019 com novas datas de vencimento, sem juros e multas, para os titulares e dependentes que se enquadrarem nas moldes da agenda estabelecida.

As novas datas seguirão o calendário informando pelo Governo do Estado no dia 04 de janeiro, em que o primeiro grupo, constituído pelos aposentados e pensionistas, bem como os servidores em atividade que recebem até R$ 4 mil líquidos e seus pensionistas, terá a data de vencimento para o dia 14 de janeiro.

Já o segundo grupo, dos servidores em atividade que recebem até R$ 6 mil líquidos, terá os boletos emitidos para o dia 25 de janeiro. Os demais servidores, para o dia 31 de janeiro.

Para ter a data de vencimento alterada, os beneficiários do Plano deverão acessar o site e solicitar a alteração por meio do preenchimento de um formulário simples.

“Está disponibilizada em nosso site, uma página para os nossos beneficiários pedirem essa alteração. Esse procedimento é necessário para averiguação, junto à Seges, da data de recebimento do salário, e então a geração do boleto para o primeiro dias útil após o recebimento”, explicou Vítor Miranda, coordenador de Assistência ao Plano.

O formulário pode ser acessado Clicando Aqui.