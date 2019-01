DA REDAÇÃO



A Prefeitura de Cuiabá inicia a terceira semana do ano atendendo mais seis localidades com a Operação Tapa-Buraco.

Sob a coordenação da Secretaria Municipal de Obras Públicas, a ação de reparo na malha viária é executada nesta segunda-feira (14) nos bairros: Parque das Nações, Planalto, Ouro Fino, Jardim Guanabara, além da Rua Luis Philippe Pereira Leite (via do Hospital Universitário Júlio Muller) e Rodovia Palmiro Paes de Barros.

O cronograma para a realização das obras é montado a partir do monitoramento feito pela equipe de fiscalização e também das demandas recebidas por meio do telefone (65) 3313-3051.

Seguindo o planejamento da Secretaria, o serviço já foi levado neste ano para bairros como Jardim Campos Eliseos, Coophamil, Cohab Nova, Parque Atalaia, Praeirinho, bem como dezenas de vias de grande fluxo.

“Grande parte da extensão da malha viária de Cuiabá é extremamente antiga e isso, aliado ao volume intenso de chuva, faz com que haja uma incidência no aparecimento de buracos nessa época. Outro fator preponderante é a falta do sistema de drenagem em um número considerável de ruas e avenida, o que diminui a durabilidade do asfalto. Sabemos que a demanda é elevada, mas estamos sempre nos empenhando para atender todas as regiões e vamos continuar, de forma permanente, após as chuvas”, comenta o secretário Vanderlúcio Rodrigues.

O secretário explica que para a realização do reparo, a Pasta utiliza o revestimento do tipo Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Segundo ele, o modelo de massa asfáltica é um dos mais recomendados para essas ações e, aliado a disponibilização de todo maquinário necessário, influencia diretamente na qualidade de durabilidade. Durante o período chuvoso as grandes vias e avenidas principais dos bairros são atendidas de forma prioritária.

“Nossa ideia é continuar atuando, principalmente, nessas vias onde o fluxo de veículos é intenso, pois precisamos assegurar o máximo possível de fluidez no trânsito. Infelizmente, esse é um tipo de demanda que não se resolve instantaneamente, mas estamos com essas várias frentes distribuídas por toda a cidade buscando atender Cuiabá da melhor forma possível”, salienta Vanderlúcio.