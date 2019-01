DA REDAÇÃO



A Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso, a Desenvolve MT, passou a disponibilizar um novo horário de atendimento ao público na unidade Endereço Certo (Cohab). O atendimento é realizado de segunda à sexta-feira, das 10h às 17h, na Rua Conselheiro Enio Vieira, Nº 20, no bairro Consil, em Cuiabá.

No local é possível regularizar a documentação dos imóveis da extinta Companhia de Habitação do Estado (Cohab), além de dar baixa em hipotecas. Além do fácil acesso, a unidade é climatizada e oferece maior conforto à população.

Endereço Certo

O Programa Endereço Certo já beneficiou milhares de famílias que esperam há quase três décadas pelo sonho da casa própria, com a regularização destes imóveis. Somente em 2018, foram entregues mais de 8 mil títulos definitivos em 39 municípios de Mato Grosso.

Serviço

O programa também oferece atendimento no Ganha Tempo do CPA I. Outras dúvidas também podem ser tiradas por meio dos telefones (65) 2127-2100 e 3641-4669 ou pelo site www.desenvolve.mt.gov.br.