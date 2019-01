BRUNA BARBOSA

DA REDAÇÃO

Uma mulher morreu e outra ficou em estado grave após uma colisão entre um veículo de passeio e uma carreta na rodovia MT-235, localizada na zona rural de Campo Novo do Parecis (a 397 km de Cuiabá), próximo a ponte do Rio do Sangue.

O acidente ocorreu nesse domingo (13). Além delas, três outras pessoas também ficaram feridas.

De acordo com a Polícia Civil, o médico que atendeu a ocorrência identificou sinais de embriaguez no motorista do veículo. Uma das vítimas era esposa do homem que conduzia o carro.

Segundo a polícia, o caminhão bateu na traseira do veículo, após o motorista sair da pista e retornar para a via repentinamente. Com o impacto, o veículo acabou parando fora da pista.

O caso será investigado pela Delegacia de Campo Novo do Parecis.