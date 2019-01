Rodrigo Bemficapipi (detalhe) morreu no local do acidente logo após o impacto

KARINA STEIN

DA REDAÇÃO

Um motociclista identificado como Rodrigo Bemficapipi, de 18 anos, morreu na manhã do último domingo (13), em Tangará da Serra (a 242 km de Cuiabá), após ser atingido por uma caminhonete Hilux conduzida por Jackeline Leão Southier, de 25 anos.

O acidente aconteceu por volta das 6h30, no cruzamento das ruas Júlio Martinez Benevides e São João, no Centro de Tangará, e foi registrado por uma câmera de segurança.

O vídeo mostra a caminhonete Hilux cruzando a via preferencial em alta velocidade e atingindo a moto de Rodrigo, que chega a ser arremessado para cima. O motociclista morreu no local.

Na caminhonete estavam Jackeline e o dono do veículo, que estava no banco do passageiro. Eles permaneceram no local do acidente e prestaram socorro à vítima.

Com a chegada da Polícia Militar, a motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro. Porém, de acordo com informações da Polícia Civil, ela visivelmente demonstrava estar sob efeito de bebida alcoólica.

Uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local. Como Jackeline se recusou a fazer o teste, ela foi encaminhada para passar pelo exame de um médico perito.

A motorista foi presa em flagrante ainda no domingo. Nesta segunda-feira (14), Jackeline passou por audiência de custódia e a Justiça converteu a prisão em flagrante para prisão preventiva.

O corpo de Rodrigo foi velado em Tangará da Serra e, em seguida, transferido para São José dos Quatro Marcos (a 308 km de Cuiabá), onde foi enterrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Veja o vídeo abaixo: