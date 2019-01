CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

O Governo do Estado tem uma dívida de R$13,5 milhões com empresas que locam veículos para a Segurança Pública. Em razão disso, foram recolhidas aproximadamente 500 viaturas das polícias Civil e Militar e de outras unidades da Sesp.

A informação foi confirmada pelo secretário-chefe da Casal Civil, Mauro Carvalho, na manhã desta segunda-feira (14).

“Nós tivemos quase 50% das viaturas da polícia retidas por falta de pagamento. As empresas hoje têm um atraso de R$ 13,5 milhões”, disse em coletiva à imprensa logo após se reunir com os deputados da nova legislatura no Palácio Paiaguas.

De acordo com Carvalho, o secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, se reuniu com representantes das empresas pedindo para que os carros sejam novamente entregues e os serviços, retomados.

“O secretario Bustamante chamou todos os fornecedores pedindo um voto de confiança, um voto de credibilidade. Acredito que nesta semana, boa parte dessas viaturas passe a circular de novo em todo Estado”, afirmou.

São diversas empresas que prestam o serviço de aluguel de viaturas. Segundo Carvalho, parte delas está sem receber há seis meses.

“Nós não podemos esperar. Essa solução tem que ser encontrada hoje. Não pode esperar até amanhã para a população ficar sem essas viaturas circulando no Estado”, disse.

Atualmente, há 1.120 viaturas locadas pelo Estado para serem utilizadas na Segurança Pública.