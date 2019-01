Com o impacto, a cabine do ônibus ficou destruída

BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

O motorista de um ônibus da Viação Ouro e Prata ficou preso às ferragens após colidir com uma carreta no início da manhã desta terça-feira (14), na BR-163, em Sorriso (399 km de Cuiabá).

De acordo com informações da concessionária Rota do Oeste, que administra o trecho, o ônibus bateu na traseira do caminhão.

Com o impacto, a cabine do ônibus ficou destruída e o condutor ficou preso às ferragens.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o chamado desencarceramento da vítima.

Além do motorista de ônibus, mais duas pessoas ficaram feridas no acidente. As identidades dos envolvidos não foram reveladas.

A equipe de resgate da concessionária resgatou e encaminhou o motorista para o Hospital Regional de Sorriso.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.