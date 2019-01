DA ASSESSORIA



O Club Med promoverá no próximo dia 17 de janeiro, em Cuiabá, um evento para promover seus resorts no Brasil e na Europa, durante um evento ao trade cuiabano.

O evento será realizado em parceria com a Fenix Travel, no Gran Odara, e reunirá às 19h30 imprensa, agentes de viagens e formadores de opinião.

Uma das principais novidades da empresa francesa é a Brazil Week, uma semana temática brasileira, que acontecerá no Village Grand Massif Samoëns Morillon.

O village, localizado nos Alpes Franceses, sediará o evento no feriado da Semana Santa, de 14 a 21 de abril, e promete aquecer as temperaturas negativas com um clima descontraído e animado, típico do povo brasileiro.

Os hóspedes poderão se divertir com atividades temáticas, deixando a data ainda mais especial, além de toda a infraestrutura que o resort já oferece.

Reprodução O diretor Marco Oliva, do Club Med, que estará em Cuiabá

São 148km de pistas para praticar diferentes níveis de esqui, desde os iniciantes até os mais experientes.

"Experiência inesquecível"

Para o diretor comercial do Club Med, Marco Oliva, a Brazil Week vai deixar o Grand Massif em clima de festa.

“Acreditamos que o brasileiro tem um espírito único, que contagia e aproxima as pessoas. Sem dúvidas, promover este momento nos alpes da França tornará a experiência dos hóspedes ainda mais inesquecível”, disse.

O Brazil Week traz o pacote Premium All Inclusive, de 7 noites, a partir de 8x de R$ 720,00.

Inaugurado em dezembro de 2017, o resort, a apenas 1 hora e 15 minutos do aeroporto de Genebra, oferece toda a estrutura já tradicional do Club Med, além de facilidades como monitoramento para todas as idades desde bebês até adolescentes, acesso Ski-in Ski-out, piscina aquecida in/out e restaurante.