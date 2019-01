DA REDAÇÃO



Mais de 40 vagas são oferecidas pelo Sine Municipal nesta semana. Açougueiro, auxiliar de cobrança, montador, padeiro, e vendedor estão entre as oportunidades, que incluem também Pessoas com Deficiência (PCD).



Os salários variam entre R$ 998 e R$ 2.300, incluindo benefícios.



Além do encaminhamento às empresas contratantes, o órgão, vinculado à Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, também oferece confecção de carteira de trabalho e entrada no seguro desemprego.



O objetivo é estimular o emprego e a renda, seja incentivando a saída da informalidade ou a incursão em nova carreira profissional.



Os interessados devem comparecer aos postos de atendimento do Sine Municipal, localizados na Rodovia Palmiro Paes de Barros, no bairro Coxipó e no Shopping Popular. Não é necessário fazer agendamento prévio.



Para cada um dos serviços oferecidos são distribuídas 50 senhas a partir de 7h. Contudo, se os cidadãos forem atendidos antes do horário de encerramento, às 17h, os servidores continuam recebendo as demandas de quem chegar.