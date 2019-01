CÍNTIA BORGES

Um vídeo feito pela câmera de segurança de um imóvel localizado na Rua Mirassol D’Oeste, no Bairro Consil, mostra o momento em que o empresário Adriano Figueiredo de Oliveira, de 38 anos, pede socorro à esposa após ser baleado por ladrões na manhã desta terça-feira (15).

O empresário foi atingido no peito e morreu minutos após um assalto ao Lava a Jato Pantanal. Ao presenciar os bandidos tentando roubar um carro no local, o homem jogou pedras em um deles, que revidou atirando.

As imagens, obtidas pelo MidiaNews, mostram ainda a demora de mais de 20 min para a chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) – cuja sede fica a aproximadamente 450 metros do local do crime.

No início do vídeo, é possível ver o homem descendo a Rua Mirassol D’Oeste, cambaleando e sendo acolhido pela sua esposa na porta de casa. A hora registrada na gravação é 6h01. Mas o relógio está uma hora atrasado por não ter sido atualizado para o horário de verão.

Na sequência, as imagens mostram a esposa conduzindo o empresário para dentro de casa e, segundos depois, saindo na porta, com o celular na mão e possivelmente pedindo socorro. Em seguida, ela entra na casa novamente. Neste momento, as câmeras marcam 6h02.

Após um minuto, um carro sedan branco passa na via e a mulher grita por ajuda. O carro fica parado por alguns segundos e, em seguida, segue viagem. Neste momento, vizinhos e populares saem à rua.

Quando a câmera marca 6h21, uma viatura da Polícia Militar chega ao local. Momentos depois, um segundo carro da PM também estaciona na porta da casa do casal.

O socorro médico, no entanto, é visto apenas três minutos depois, quando a primeira viatura do Samu chega na residência do empresário.

O tempo que se passa entre o momento em que o empresário desce ao encontro da mulher até a chegada da equipe médica é de 23 minutos.

O empresário é colocado dentro da viatura do Samu quatro minutos após a chegada dos paramédicos. No minuto seguinte, uma segunda viatura chega ao endereço.

Adriano Figueiredo foi levado ao Pronto Socorro de Cuiabá e morreu logo após dar entrada no hospital.

Veja o vídeo:

Entenda o caso

Conforme informações da Polícia Militar, um funcionário do lava a jato chegou para trabalhar pouco depois das 6h30, quando foi abordado por três criminosos.

Ele informou que os ladrões exigiam a chave de uma caminhonete S-10, porém ela estava quebrada. Então, os três ladrões roubavam um Gol. Neste exeto momento foram flagrados pelo empresário que estava praticando corrida, por volta das 7h.

Adriano, então, jogou uma pedra nos criminosos, que atiraram e acertaram-no no peito.

O funcionário contou aos policiais que chegou a ser espancado e ameaçado de morte. O proprietário também foi rendido e amarrado pelo trio.

De acordo com a Polícia Militar, o trio fugiu levando o Gol, que foi localizado pouco depois atrás da Loja Havan, na Avenida do CPA, em Cuiabá.

A Polícia Civil investiga o crime.

Outro lado

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde, mas ninguém se posicionou sobre a demora no atendimento até a publicação desta matéria.

