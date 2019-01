DA REDAÇÃO



A Prefeitura de Cuiabá realizou no sábado (12) a doação de aproximadamente 250 quilos de papelão e 110 quilos de plástico para a Cooperativa dos Trabalhadores de Materiais Recicláveis (Coopemar).

A iniciativa faz parte das atividades programadas da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P). O programa do Ministério do Meio Ambiente (MMA) foi aderido pelo Município, ainda em 2018, com o objetivo de promover a implantação de práticas sustentáveis dentro dos órgãos do Executivo.

A doação cumpre ainda com o compromisso do prefeito Emanuel Pinheiro de fomentar as atividades das cooperativas de reciclagem na Capital. No ano passado, por exemplo, o gestor firmou uma parceria com quatros empresas, para a realização da coleta seletiva em dezenas de bairros.

O acordo, além de atender a legislação federal sobre questões ambientais, também promoveu a inclusão sócio produtiva dos trabalhadores desta área.

Além da doação dos materiais, outras atividades têm sido desenvolvidas pelo Município nos prédios públicos. Desde o ano passado, palestras e cursos sobre sustentabilidade na administração pública são oferecidos periodicamente aos servidores.

A adoção de hábitos que irão refletir diretamente na preservação ambiental, como separação dos resíduos produzidos, economia de água e redução na utilização de copos descartáveis e papéis, também tem sido fomentada.

“Essa é uma medida, pela qual atendemos duas necessidades ao mesmo tempo. A primeira é de dar a destinação correta a esses materiais e garantir a preservação ambiental. A outra é fortalecer a atuação das cooperativas e valorizar esse segmento de grande importância para a Cuiabá dos 300 anos. Gradativamente, implantamos novas ações e criamos em cada um dos nossos servidores uma rotina de preocupação e cuidado com nossa cidade”, comenta o prefeito Emanuel Pinheiro.

O que é A3P?

A Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) é um programa do Ministério do Meio Ambiente que objetiva estimular os órgãos públicos do país a implementarem práticas de sustentabilidade. A adoção da A3P demonstra a preocupação do órgão em obter eficiência na atividade pública enquanto promove a preservação do meio ambiente. Ao seguir as diretrizes estabelecidas pela Agenda, o órgão público protege a natureza e, em consequência, consegue reduzir seus gastos.

O Programa A3P se destina aos órgãos públicos das três instâncias: federal, estadual e municipal; e aos três poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário. É uma agenda voluntária – não existe norma impondo e tampouco sanção para quem não segue as suas diretrizes.