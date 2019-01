O ato de nomeação foi publicado no Diário Oficial do dia 11 de janeiro

O delegado Mário Dermeval Aravéchia de Resende será empossado no cargo de delegado geral da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, nesta quarta-feira (16), às 9h30, no Auditório da Diretoria Geral da PJC, em Cuiabá.

O ato de nomeação do novo delegado geral foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 11 de janeiro. Mário Resende foi escolhido pelo governador Mauro Mendes para o cargo de delegado geral, por meio de uma lista tríplice apresentada pelo Sindicato dos Delegados de Polícia.

Mário Resende foi o primeiro colocado, com 112 votos, na votação ocorrida no dia 3 de dezembro de 2018. O novo delegado geral ocupava o cargo de diretor de Execução Estratégica na gestão de seu antecessor, delegado Fernando Vasco Spinelli Pigozzi, que encerrou dois anos na administração geral da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, no dia 31 de dezembro de 2018.

O novo delegado geral da PJC é natural de Dracena, interior de São Paulo, casado e pais de duas filhas. Ingressou na Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso em 2003, tendo completado 16 anos de efetivo exercício no cargo de delegado de polícia, dos quais 10 anos foram no interior do Estado. Foi delegado em Alta Floresta e em municípios da fronteira Oeste. Atuou na Corregedoria de Polícia Civil e Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO).

Serviço

Evento: Posse do delegado geral da Polícia Judiciária Civil

Data: 16 de janeiro (quarta-feira)

Horário: 9h30

Local: Auditório da Diretoria Geral da PJC, localizado na Avenida Coronel Escolástico, nº 346, bairro Bandeirantes, em Cuiabá.