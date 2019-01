Carlinhos Maia é um dos maiores fenômenos do Instagram no Brasil

G1-MT



O alagoano Carlinhos Maia, conhecido por contar sua vida diária em seu canal no Youtube de forma humorística, irá apresentar a peça de teatro 'Mas, Carlos', neste domingo (20), na casa de shows Musiva, em Cuiabá.

Durante a peça, o artista relata vários momentos de sua trajetória e do lugar onde mora em Penedo, no interior de Alagoas. até o sucesso com vídeos na web. Ele aposta na interação com o público para garantir risadas.

Outro característica do show é que Maia conta, de forma bem humorada, um pouco sobre a vida de "digital influencer", que é uma espécie nova de celebridade.

Em 2018, Carlinhos Maia foi a personalidade brasileira com mais visualizações no Stories do Instagram. No ranking mundial, ele fica em segundo lugar, perdendo apenas para a socialite norte-americana Kim Kardashian.

Serviço

Quando: domingo, às 20h

Onde: Musiva

Endereço: Avenida Beira Rio, em Cuiabá

Ingressos: Entre R$ 60 e R$ 176 na Casa de Festas e pela internet

Informações: (65) 3634-7611