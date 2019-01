DA REDAÇÃO



Que tudo consiste em energia é a principal constatação do mundo terapêutico e do desenvolvimento humano. Afinal, o que é energia, como ela pode trabalhar em nosso favor? Será que a energia das pessoas, do ambiente e dos objetos podem influenciar mesmo na saúde física, emocional e mental?

Às vezes entramos num lugar e percebemos o ar pesado, energia negativa e desconforto. A boa notícia: dá para se proteger dessa carga negativa, ansiedade e stress com técnicas simples, rápidas e práticas, devolvendo rapidamente o bem estar.

Isso é possível graças à Pranic Healing, a ciência da cura, que se utiliza da força vital ou “prana” para melhorar a saúde, ou seja, ela trata o campo de energia, já que antes de aparecer no corpo físico a doença se manifesta primeiro como bloqueios energéticos.

A Pranic Healing é validada por protocolos e métodos utilizados com eficiência em várias partes do mundo por terapeutas, médicos, enfermeiros, professores, entre outros profissionais.

O fundador da Pranic Healing & Arhatic Yoga é o Mestre Choa Kok Sui, filipino de descendência chinesa, guru, engenheiro químico, filantropo, empresário, cientista e autor de best-sellers. Ele pesquisou durante 30 anos modalidades de medicina alternativa e uso da energia, revelando ao mundo conceitos profundos sobre o uso da energia de maneira clara, concisa e de fácil utilização.

Curso Básico de Pranic Healing em Cuiabá

Essas técnicas mundialmente validadas serão ensinadas no Curso Básico de Pranic Healing Master Choa Kok Sui, a ser realizado em Cuiabá dias 23 e 24 de fevereiro deste ano pelo instrutor do Instituto Pranaterapia Unindo Mundo, Henrique Gabriel, licenciado pelo Institute For Inner Studies.

O Curso é voltado para maiores de 18 anos. Uma das premissas do Mestre Choa é que qualquer pessoa pode tocar e mensurar energia e transferir energia de curar-se. Essa constatação veio após três décadas de intensos estudos, primeiro o mestre Choa atestou a técnica para somente depois divulgá-la.

O instrutor

Henrique Gabriel é cuiabano, tem 23 anos, é psicoterapeuta prânico certificado e associado ao Institute for Inner Studies (órgão oficial da Terapia Prânica no mundo), com mais de 10 anos de experiência na área. Instrutor de Pranaterapia, fundador do Unindo Mundo e coordenador do Instituto Pranaterapia Unindo Mundo.

O Pranic Healing mudou a vida do Henrique Gabriel. “Foi um divisor de águas porque tomei consciência de um mundo lindo que existe. Tudo consiste em energia. Com o Pranic Healing somos apresentados ao mundo das energias sutis, as emoções e pensamentos, por exemplo, são energias sutis. Nós podemos tocar, sentir e mensurar essas energias e principalmente mudar, transformar o campo energético”, celebra Henrique.

“É preciso enxergar, entender e aceitar a própria energia. O estado de cura é sempre um presente, recebido durante o caminhar de aprendizado de olhar para gente e para o universo”, conta o terapeuta.

Henrique Gabriel finaliza afirmando que o Pranic Healing é uma jornada pra alma, capaz de regular as emoções, nos tornando capazes de utilizá-las com qualidade de energia mais altas, todos os dias.

Nos dois dias de Curso serão trabalhados assuntos que demonstram ser possível um futuro de luz, abundante e próspero. Presenteie sua alma!

Serviço:

O que: Curso Básico de Pranic Healing

Instrutor: Henrique Gabriel

Quando: 23 e 24 de fevereiro 2019

Onde: Instituto Pranaterapia Unindo Mundo

Endereço: Avenida França, 276, Santa Rosa, Cuiabá

Fones: 65 98473.1208/99957.5903

Mail: unindomundogeral@gmail.com