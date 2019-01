DA REDAÇÃO



O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso está de volta. Sua primeira exposição temporária, Festas Religiosas de Cuiabá, abre dia 21 de março e fica em cartaz até dia 26 de maio, e você pode ter sua foto selecionada para compor a mostra.

Até dia 29 de janeiro, cada fotógrafo, profissional ou amador, que resida ou não em Mato Grosso, interessado em participar, pode enviar até 20 fotos com os seguintes temas que envolvem a exposição: São Gonçalo, São Benedito, Santo Antônio, Divino Espírito Santo, São João, São Pedro, N. Sra. Aparecida, São Cristóvão, N. Sra. do Bom Despacho e Bom Jesus de Cuiabá.

Os registros devem ser documentais (momentos festivos, pessoas, arquitetura e ritos) e devem envolver as igrejas e comunidades das respectivas festas. De maneira a facilitar o acesso, as inscrições serão realizadas exclusivamente por e-mail (museuartesacramt@gmail.com).

As fotos deverão ser enviadas em formato JPG com 1920 pixels no lado maior e tamanho do arquivo com no mínimo 2MB, com descrições individuais constando: Nome artístico do fotógrafo; Título da foto; Ano; Local do registro.

O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso será responsável pela curadoria, expografia, reprodução das fotos e material gráfico de divulgação. Ao se inscrever o candidato declara plena autoria das fotografias, inexistência de plágio, bem como autorização de terceiros, responsabilizando-se inclusive por eventuais reinvindicações quanto ao uso não autorizado.

“Estamos felizes com a primeira exposição temporária do MASMT, depois de dois anos de portas fechadas. O tema dessa exposição já é uma clara homenagem aos 300 anos de Cuiabá, procurando envolver o maior número de participantes. Não tem como falar da história de Cuiabá sem passar pela memória e história da fé, festividade e religiosidade dessa terra abençoada”, adianta Viviene Lozi, coordenadora do Museu de Arte Sacra de Mato Grosso e diretora da Associação dos Produtores Culturais de Mato Grosso – Ação Cultural, que assinam em conjunto com Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer a gestão compartilhada do Museu por meio do termo de colaboração nº 1393/2018.

A reabertura dos museus é uma prioridade da nova gestão da Secretaria, compromisso firmado pelo novo Secretário de Cultura, Esporte e Lazer, o atual deputado estadual Allan Kardec. “Estamos comprometidos com reabertura imediata dos museus, e já temos o primeiro museu a ser reaberto, que é o museu de Arte Sacra”, destaca Allan.

“O Museu de portas abertas novamente é uma conquista da sociedade e da instituição que sempre insistiu no segmento do patrimônio, com o intuito de valorizar e preservar a nossa história. Nosso objetivo é fazer com que o aparelho se recoloque novamente para a sociedade, com atividades educativas e culturais, pesquisas e preservação do patrimônio. Queremos de fato inseri-lo na percepção cosmopolita da cidade, sempre atentos em prestar o melhor atendimento à população, ofertando exposições do próprio acervo e de terceiros, trabalhando com a preservação do acervo e edificação, desenvolvendo ações que permeiam a comunicação e a fruição das informações, extensão e pesquisa e, é claro, à própria gestão em si”, acrescenta Viviene Lozi.

Para Paulo Traven, que responde este mês como Secretário de Estado de Cultura, é elogiável essa iniciativa do Museu de Arte Sacra. “É muito importante para o artista fazer um exposição em um museu, como portfólio, isso agrega valor à carreira da pessoa. E super apropriado neste ano em que Cuiabá faz 300 anos, pois todo o Vale do Rio Cuiabá tem bastante tradição de festas religiosas, essa cultura está ligada à origem das pessoas daqui. Por isso quero parabenizar pela iniciativa e pedir para os profissionais da fotografia participarem da exposição”, arrematou Traven.

O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso reinaugura no próximo dia 7 de fevereiro com sua inestimável exposição permanente, aberto ao público de quarta-feira a domingo, sempre das 9h às 17h, com entrada franca.

Serviço

MASMT abre chamamento para exposição fotográfica Festas Religiosas de Cuiabá. As inscrições serão feitas por e-mail: museuartesacramt@gmail.com, até dia 29 de janeiro. Outras informações: (65) 3646-9701/ 98409-9629/ (65) 98425-1443 (Imprensa - whatsApp)