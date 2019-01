DA ASSESSORIA



A Fundação André e Lucia Maggi (FALM) passa a ser membro da RedEAmérica – Rede Interamericana de Fundações e Ações Empresariais para o Desenvolvimento de Base. Uma rede do setor empresarial que se dedica a partilhar experiências, conhecimentos e boas práticas que permitem cumprir a missão de promover comunidades sustentáveis na América Latina.

A RedEAmérica tem sede na Colômbia e engloba organizações de origem empresarial, como fundações, institutos, associações e empresas, que realizam ações para promoção de comunidades sustentáveis.

Ao todo são mais de 80 organizações em 14 países da América Latina, sendo 11 membros no Brasil, incluindo Instituto Votorantim, Natura Cosméticos, Instituto Arcor Brasil, entre outros.

Para conhecer mais sobre o trabalho desenvolvido, acesse: http://www.redeamerica.org/.

Com isso, a Fundação André e Lucia Maggi se junta a grandes organizações sociais latino-americanas no diálogo sobre estratégias de transformação social nas comunidades.

Segundo a Gerente de Operações da FALM, Aletéa Rufino, a participação vai fomentar o diálogo e a realização de parcerias.

“Como a rede é composta por empresas e seus institutos e fundações, que tem como foco o desenvolvimento local, queremos compartilhar nossas experiências e ao mesmo tempo realizar trocas e parcerias para desenvolver projetos nas áreas onde atuamos”.

Além da RedEAmérica, a Fundação André e Lucia Maggi também é associada ao Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE), que atua como centro de reflexão, organização e difusão de informações sobre Investimento Social Privado no Brasil e faz parte do projeto Inovação em Desenvolvimento Local (ID Local), do Centro de Estudos de Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas.

Também participa de Conselhos Municipais de Assistência Social e dos Diretos da Criança e do Adolescente de Cuiabá (MT) e Rondonópolis (MT).

A Fundação André e Lucia Maggi (FALM) é a instituição responsável pela gestão do Investimento Social Privado da AMAGGI nas regiões estratégicas para a empresa.

Sua atuação está voltada para o fortalecimento do protagonismo social de jovens e lideranças para o desenvolvimento local sustentável.

