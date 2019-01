DA REDAÇÃO



O Procon Estadual informa à população que o horário de atendimento na sede do órgão, localizada na Arena Pantanal, já foi modificado para o período das 8h às 18h, sem fechar ao meio dia, com entrega de senhas para atendimento das 8h às 17h30min.

A medida atende o Decreto Nº 01, de 02 de janeiro de 2019, que alterou o horário de funcionamento dos órgãos estaduais de Mato Grosso.

Desde novembro de 2018, o Procon-MT está atendendo nas dependências da Arena Pantanal, localizada no bairro Verdão, acesso pelo portão J, em Cuiabá. Os demais postos de atendimento estão funcionando normalmente. Confira abaixo os endereços e horários de atendimento.

Atendimento presencial

1) Procon (sede) - Av. Agrícola Paes de Barros, s/n – Verdão – Cuiabá – MT. Obs. entrada pelo portão J.

Horário de atendimento: 08h às 18h (sem fechar ao meio dia) - entrega de senhas para atendimento das 8h às 17h30min

Atendimento telefônico por setor:

a) Gerência de Atendimento, Orientação e Conciliação: (65) 99611-9048 e atendimento ao publico (65)98472-3548

b)Superintendência de Defesa do Consumidor: (65) 98435-5949

E-mail: procon-mt@sejudh.mt.gov.br

c) Gerência de Gestão de Processos e Documentos: (65) 99945-0020

d) Gerência de Fiscalização, Controle e Monitoramento de Mercado: (65) 99973-9415

e) Gerência de Informação, Divulgação e Educação para o Consumo: (65) 99983-9316

f) Setor turma Recursal: (65) 98472-2368

g) Assessoria de Imprensa:(65) 99901-0023

2) Posto do Procon-MT no Ganha Tempo da Praça Ipiranga: Praça Ipiranga, s/n – Centro – Cuiabá – MT.

Horário de atendimento: 08h às 18h.

Telefone: (65) 3315-4700

3) Posto do Procon-MT no Ganha Tempo do CPA: Rua Alenquer (esquina com Rua Ribeirão Preto) – CPA I.

Horário de atendimento: das 08h às 18h.

Telefone: (65) 3619-3300

4) Posto do Procon-MT na Assembleia Legislativa: Av. André Maggi, 6 - Centro Político Administrativo - Cuiabá –MT.

Horário de atendimento 07h30min às 18h

Telefone: (65) 3313-6528

5) Posto do Procon-MT no Ganha Tempo do Várzea Grande Shopping – Av. Filinto Muller, 43 – 2º piso – Centro Sul – Várzea Grande – MT. Horário de atendimento 10h às 19h.

Telefone: (65) 3694-0503

Atendimento eletrônico

Para registro de reclamação pela internet acesse a plataforma www.consumidor.gov.br. Por este canal o consumidor poderá registrar sua reclamação sem a necessidade de vir ao Procon, basta ter um e-mail válido. O prazo para resolução é de, até, 10 (dez) dias corridos.

Este canal é monitorado pelo Procon-MT, embora seu contato seja diretamente com o fornecedor. Verifique se a empresa reclamada está cadastrada no site, faça um relato de sua reclamação e aguarde o prazo. Se preferir consulte o tutorial no Youtube. Mas caso o problema persista recomendamos que procure o Procon mais próximo ou Poder Judiciário para atendimento presencial.