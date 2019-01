BIANCA FUJIMORI E THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

O delegado Mário Dermeval Aravéchia de Resende, que foi empossado no cargo de delegado geral da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, nesta quarta-feira (16), afirmou que não vê a greve dos policiais como a solução "adequada" para o momento no Estado.

Na solenidade, que aconteceu na sede da Polícia Civil, no Bairro Bandeirantes, em Cuiabá, o novo diretor disse que há uma conversa com os policiais para tentar convencê-los a não fazerem greve, apesar do escalonamento salarial. Grande parte dos policiais recebe mais de R$ 6 mil líquidos e, neste mês, só receberão seus salários no dia 30.

“Por enquanto há uma conversação no sentido de sensibilizar os policiais de que no momento a greve é o menos adequado”.

“O secretário de Segurança Pública [Alexandre Bustamante] conversou com os representantes dos sindicatos e já estão em tratativas de se apaziguar os ânimos”, completou o delegado.

Ainda segundo Resende, o Governo espera o empenho dos policiais para enfrentar a crise econômica para, no futuro, conseguir os recursos necessários.

“A gente espera realmente que a greve não aconteça e que nós tenhamos o total empenho dos policiais civis para que a gente consiga atravessar essa fase economicamente ruim para que a gente, lá na frente, possa colher os frutos”.

A Segurança Pública também vive uma crise com as viaturas de polícia. O Governo do Estado tem uma dívida de R$ 13,5 milhões com empresas que locam veículos para a Pasta. Em razão disso, foram recolhidas aproximadamente 500 viaturas das polícias Civil e Militar e de outras unidades da Sesp.

Conforme o diretor, as autoridades estão fazendo o possível para entregar os veículos, no entanto ele atribui a responsabilidade para a Secretaria de Segurança Pública (Sesp).

“Não cabe à Polícia Civil, cabe a Secretaria de Segurança Pública a prestação dessas informações. Nós recebemos os carros e redistribuímos”, afirmou Mário Resende.