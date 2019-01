DA REDAÇÃO



O Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio do Juizado Volante Ambiental de Cuiabá (Juvam), e a Prefeitura da Capital já prepararam tudo para a distribuição de 700 mudas no Parque das Águas, no Centro Político Administrativo.

A ação, que contará com o plantio de mudas, iniciará às 17h30, na sexta-feira (18 de janeiro), e faz parte do projeto Verde Novo. O parque também contará com a presença dos embaixadores da cultura mato-grossense Pescuma, Henrique e Claudinho.

O projeto já disponibilizou mais de 25 mil mudas desde seu lançamento, em 2017, e concede um presente em celebração aos 300 anos da capital mato-grossense.

“O projeto Verde Novo estará aqui no Parque das Águas e todos podem participar dessa ação. Contamos com 12 espécies de árvores nativas e frutíferas, como romãs, tamarindos, ipês de todas as cores. Felizmente as mudas acabam rápido, então venha participar e traga a família, leve uma muda para seu quintal ou chácara”, pontuou o assessor de gabinete do Juvam de Cuiabá, Sérgio Savioli Resende.