DA REDAÇÃO



A Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano (Smasdh) por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) realiza diariamente serviços de abordagens da população em situação de rua.



As ações acontecem nos locais de maior concentração, como praças e logradouros públicos que são utilizados como espaços de aproximação do cotidiano dessas pessoas onde os riscos de vulnerabilidade se agravam.

“O serviço especializado de abordagem social visa o atendimento de crianças, adolescentes e adultos em situação de rua na prática da mendicância, trabalho infantil, entre outras formas de violação de direitos”, disse a secretária adjunta de Assistência Social, Hellen Ferreira.



Além das pessoas em situação de rua, a ação permite assistência a usuários de substâncias psicoativas ou cidadãos que precisam de ajuda para retornar para sua cidade ou municípios do interior do estado.



A proposta é garantir o acesso e inserção nas políticas públicas, estimulando e provocando a sua reflexão enquanto sujeitos de direitos, facilitando a sua participação no processo de superação dessa condição. “Essas pessoas são convidadas a conhecer uma de nossas unidades acolhedoras onde serão realizados todos os encaminhamentos necessários para que essas pessoas tenham melhores condições de sobrevivência”, comentou.



Para o trabalho, uma equipe multidisciplinar atua de forma itinerante em ruas do município realizando abordagem de aproximação, escuta e construção de vínculos com essa população.



A população também pode obter atendimento nas duas unidades dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social Centro e Norte, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



“No Creas, a população é atendida com serviços de cidadania como o encaminhamento para emissão de documentos e acolhimento em um dos abrigos do município”, finalizou Hellen.