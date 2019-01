BRUNA BARBOSA

DA REDAÇÃO

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Tangará da Serra (a 242 km de Cuiabá) foi acionada para combater um incêndio no barracão de uma cooperativa de reciclagem do município na madrugada desta quarta-feira (14).

De acordo com assessoria, não houve vítimas e o atendimento da ocorrência foi encerrado apenas às 15h.

O incêndio começou por volta das 4h, porém, rapidamente acabou se tornando uma ocorrência de grandes proporções por conta do quantidade de materiais inflamáveis dentro do barracão.

Plástico, papelão e até mesmo líquidos inflamáveis fizeram com que o incêndio se propagasse rapidamente. Segundo os bombeiros, havia, ainda, um tanque de combustível desativado no local, aumentando os riscos.

A equipe do Corpo de Bombeiros precisou solicitar o apoio da prefeitura daquele município, além da Defesa Civil para reabastecer os caminhões e conseguir conter todos os focos de incêndio. A ocorrência foi encerrada por volta das 15h.