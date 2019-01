Fabiano fala para torcida junto com Saci, Índio, Hiran, Pinga e membros do Consulado

DA REDAÇÃO



Centenas de torcedores se reuniram na quarta-feira (16) à noite para celebrar a paixão pelo Inter e recepcionar a Caravana Colorada 2019, que chegou a Mato Grosso.

A confraternização, organizada pelo Consulado de Cuiabá, foi realizada na Churrascaria Boi Bão, em Várzea Grande, com a presença de ídolos colorados e do mascote Saci.

Do ônibus do Inter, que foi recebido com cânticos da torcida e com a fumaça vermelha dos sinalizadores, desembarcaram os ídolos colorados índio, Fabiano, Pinga e o ex-goleiro Hiran.

Os ex-jogadores que tiveram passagens vitoriosas pelo Clube carregavam as taças do Mundial, da Libertadores, da Sulamericana e da Recopa, que são as principais conquistas deste século.

O mascote Saci encantava a criançada presente no evento e atendia a todos com simpatia. Enquanto isso, os ídolos não paravam de ser requisitados para fazer fotos com torcedores e autografar camisetas.

O ex-zagueiro Índio, campeão do Mundo pelo Inter em 2006, afirmou que a Caravana Colorada comprova que o torcedor é o maior patrimônio do Inter. Além disso, se considera privilegiado em continuar servindo ao Clube mesmo tendo encerrado a carreira.

“Joguei no Inter por 10 anos e junto com um grupo excelente participei das maiores conquistas deste século. Sou privilegiado por ter encerrado a carreira dentro do campo e poder continuar levando o nome do Inter por todo o Brasil. Esse Clube me deu tudo, o torcedor sempre me apoiou. Só estou devolvendo um pouco do que recebi”, disse o ídolo.

Já Fabiano, que passou pelo Inter na década de 1990 e se notabilizou por fazer gols no rival Grêmio, destacou o entusiasmo da torcida no evento. Segundo o ex-atacante, a paixão é a mesma em todo o Brasil.

“Fomos muito bem recebidos como em todas as cidades por onde a Caravana Colorada tem passado. Onde tem gaúcho ou descendente de gaúcho, tem torcedor do Inter. E vamos seguir junto com essa torcida que não abandonou nem no pior momento da nossa história. O Inter é gigante”, completou.

Para a aposentada Edith Franklin, de 71 anos, o evento foi uma oportunidade de estar junto com o Inter mesmo morando longe de Porto Alegre. Por isso, parabenizou o Consulado pela organização.

“Sou colorada a vida toda e vim junto com meu filho e meu sobrinho. Sou grata pela oportunidade de estar junto com o Inter, que eu tanto amo. O Clube está de parabéns pela iniciativa e o Consulado pela organização”, concluiu a torcedora.

Neste ano, a Caravana Colorada, que é promovida pela Vice-Presidência de Relacionamento Social do Inter, percorreu 15 mil quilômetros e passou por oito capitais no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Além de Cuiabá, o roteiro incluiu João Pessoa-PB, Natal-RN, Fortaleza-CE, São Luiz –MA, Belém-PA, Palmas-TO e vai encerrar em Campo Grande-MS.