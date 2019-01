A Coordenadoria de Vigilância Sanitária da Diretoria de Vigilância em Saúde realizou mais de 19 mil ações de fiscalização em 2018, em atendimento às reclamações, denúncias, inspeções programadas e demandas do Ministério Público e Ouvidoria do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo o cenário submetido à fiscalização sanitária, são adotadas condutas que vão desde a emissão de notificações, autos de infração e apreensão de produtos em estabelecimentos cujas atividades envolvem a prestação de serviços e circulação de bens e produtos de interesse da saúde, bem como problemas sanitários em residências.

Segundo a coordenadora de Vigilância Sanitária, Carolina Arruda “as ações da Vigilância Sanitária possuem um caráter multidisciplinar tendo como objeto de atuação, a proteção e promoção da saúde por meio do controle sanitário”. Dentre os estabelecimentos fiscalizados, estão os hospitais, clínicas de hemodiálise, mercados, restaurantes, empresas que distribuem água potável, hemocentro, farmácias, lanchonetes, empresas de limpa fossa e outros.

Segundo o diretor de Vigilância em Saúde, Benedito Oscar de Campos o trabalho tem sido efetivo em função do planejamento estratégico realizado, que prioriza as necessidades da população readequando a metodologia segundo a avaliação dos resultados obtidos.

“Dessa forma, pretendemos que a cada ano as ações sejam implementadas para aperfeiçoar as condutas e fortalecer a capacidade técnica dos fiscais e equipes de apoio. Rumo ao tricentenário de Cuiabá, nos preparamos para a modernidade imposta pelos movimentos sociais e comunitários e assim atender aos anseios da população com um serviço à altura de suas necessidades, conclui Campos.