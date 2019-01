BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

O fim de semana na Grande Cuiabá será agitado com shows nacionais, baladas, sertanejo e rock. No sábado (19) a dupla sertaneja Maiara e Maraisa se apresenta na Musiva.

Já o humorista e youtuber Carlinhos Maia apresenta o espetáculo “Mas, Carlos!”, no domingo (20), também na Musiva.

Ainda tem Mc Brisola, dono do hit nacional “Helicóptero”, com o “Baile dos Envolvidos”, o Dj carioca Tubarão e três estreias no cinema.

Confira a programação cultural preparada pelo MidiaNews:

Show

Maiara e Maraisa

A dupla de irmãs Maiara e Maraisa volta a Cuiabá neste sábado (19), na Musiva. Responsáveis pelos hits "10%" e "Medo Bobo", as cantoras também trazem canções do novo álbum.

A dupla sertaneja lançou o último DVD em novembro, chamado “Reflexo”. O novo álbum traz "Amor comum", "Não Abro Mão", "Ligação de Emergência" e a canção "Coração Infectado", que chegou ao primeiro lugar entre as 100 mais tocadas do País.

Os ingressos variam entre R$ 70 e R$ 260.

Mais informações no site da Casa de Festas.

Teatro

Carlinhos Maia

O humorista e digital influencer Carlinhos Maia se apresenta neste domingo (20) na Musiva.

Famoso por contar sua vida em um canal do YouTube, Carlinhos vem a Cuiabá com o espetáculo “Mas, Carlos!”. No show, o youtuber conta a sua trajetória do interior do Alagoas até o sucesso na web.

A peça está prevista para começar às 20h.

Os ingressos custam de R$ 60 a R$ 176.

Outras informações no site da Casa de Festas.

Eventos

Welcome to Fanática

Neste sábado (19), acontece a “Welcome to Fanática”, no Mosteiro Bar, no Centro.

A primeira edição da festa promete tocar pop a noite toda com muita Lady Gaga, Rihanna, Madonna e outras divas da música.

O ingresso custa R$ 15. O evento está previsto para começar às 23h.

Mais informações no evento do Facebook.

Itaipava De Som A Sol Cuiabá

Vem aí mais um Itaipava De Som a Sol Cuiabá, neste sábado (19), na Orla do Porto.

A primeira edição rolou na Praça Popular e dessa vez é na Orla do Porto para todo mundo curtir o verão.

A agitação da festa fica por conta do Dj Lucas Fetter, das duplas Bruno e Vinícius e Felipe e Juliano.

Para aproveitar o Sol, o evento começa às 17h e tem entrada franca.

Outros detalhes no Facebook.

Baladas

Bar do Bigode

Dj Tubarão, do Rio de Janeiro, se apresenta na Vozz Club

Nesta sexta-feira (18), o tradicional bar da Praça da Mandioca realiza o “Samba da Praça”.

A noite conta com show da sambista cuiabana Larissa Padilha com Peterson Leandro. O Bar do Bigode também traz convidados especiais para completar a festa.

Os ingressos custam R$ 5 até as 21h e, após esse horário, passam a custar R$ 10.

Já no sábado (19), o bar comemora 14 anos da banda de rock Herois de Brinquedo.

Neste dia, a entrada custa R$ 10 e o evento está previsto para começar às 22h.

Mais informações na fanpage do bar no Facebook.

Malcom Pub

Nesta sexta-feira (18), o músico Ton Leonel toca poesia acústica e a banda Scramble faz cover de Red Hot Chilli Peppers e Arctic Monkeys.

O ingresso custa R$ 12 e mulheres têm direito a entrada gratuita até 23h.

No sábado (19), a noite será agitada pela banda Fábrica, que vai mandar os grandes sucessos do rock que rolaram na querida MTV Internacional.

Neste dia, a entrada custa R$ 20.

Para fechar o fim de semana, no domingo (20), o pub tem a já tradicional Roda Acústica.

Nesta edição acontece a despedida do rapper P-Brother Salomanos com participação de Ton Leonel, Vini Baum e Jackson Souza.

No domingo a festa começa mais cedo, às 18h, para aproveitar o pôr do Sol.

Os ingressos custam R$ 10.

Malcom Club

Na sexta (18), o club será agitado com a primeira edição do projeto Houselidades.

O evento promete trazer muito house para curtir a noite toda.

A entrada custa R$ 20.

No sábado (19), o club também é do House Music com o Dj Cleiton7 e o Dj Felipe Lima.

Neste dia, os ingressos também custam R$ 20.

Mais informações na fanpage do bar no Facebook.

Gerônimo West Music

Nesta sexta-feira (18), o salão do Gerônimo será tomado pela festa “Alcoontece”.

A noite será agitada pelas duplas sertanejas Karol & Karoline e Jorge & Miguel, além do Dj Thiago e o cantor Bruno Ferraz.



A entrada é gratuita até 1h, com nome na lista.

No sábado (19), tem o “Baile dos Envolvidos” com o funkeiro Mc Brisola, dono do hit nacional “Helicóptero”.

Neste dia, os ingressos custam R$ 20 (pista) e R$ 35 (área vip).

A festa está prevista para começar às 23h30.

Já no domingo (14), é dia da tradicional “Domingueira Open Bar” com cerveja e catuaba a noite inteira.

Os cantores Luiz Felipe & Juliano e Bruno Ferraz & Jeferson Thales tocarão neste dia.

Até às 22h, a entrada é grátis com nome na lista.

Mais informações no site do Gerônimo.

A casa fica localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, no Centro de Cuiabá.

Vozz Club

Neste sábado (19), a casa noturna dá espaço para o Dj Tubarão. O projeto mensal 021 "Noites Cariocas" traz o melhor da noite carioca e suas vertentes.

O funk comanda a pista de dança. E a primeira edição de 2019 não poderia começar com ninguém menos que o carioca Dj Tubarão, ícone do funk carioca.

Com mais de 25 anos de carreira, ele foi por 10 anos o Dj oficial da Xuxa na Rede Globo e finalista da eleição Melhor Dj do Brasil, no programa Domingão do Faustão.

Os ingressos custam R$ 20 e as portas da casa devem abrir às 23h.

A Vozz fica localizada na Rua 24 de Outubro, no Centro da Capital.

Mais informações no site da boate.

O ator James McAvoy interpreta um homem com 24 personalidades

Cinema

Três filmes de suspense, aventura e comédia chegaram aos cinemas de Cuiabá e Várzea Grande na quinta-feira (17).

Além dos outros filmes que já estão em cartaz, o público pode conferir as seguintes estreias: "Como Treinar o seu Dragão 3", "Glass" e "Amigos Para Sempre".

"Como Treinar o seu Dragão 3"

Soluço tem um grande sonho: encontrar um lar onde os dragões possam viver em paz. Mas, no meio deste plano, o perigo começa a rondar a sociedade viking quando o vilão Grimmel aparece para acabar com a liberdade dos dragões - especialmente Banguela.

A classificação indicativa é livre.

"Glass"

Após a conclusão de Fragmentado (2017), Kevin Crumb (James McAvoy), o homem com 24 personalidades diferentes, passa a ser perseguido por David Dunn (Bruce Willis), o herói de Corpo Fechado (2000). O jogo de gato e rato entre o homem inquebrável e a Fera é influenciado pela presença de Elijah Price (Samuel L. Jackson), que manipula seus encontros e guarda segredos sobre os dois.

O filme não é recomendado para menores de 14 anos.

"Amigos Para Sempre"

Philip (Bryan Cranston) é um homem rico que fica tetraplégico, após sofrer um acidente. A situação o deixa desgostoso com a vida, já que está sempre rodeado de enfermeiros e pessoas para ajudá-lo. Até que um dia, durante a seleção de um assistente, ele simpatiza com Dell (Kevin Hart), um jovem com registro criminal que não tem a menor experiência na função. Philip decide contratá-lo e, ao seu lado, reencontra o prazer pela vida.

O filme não é indicado para menores de 14 anos.

Os filmes estão em exibição no Cinépolis, do Três Américas e Shopping Estação; no Cine Araújo, do Pantanal; no Cinemark, do Goiabeiras; e no Cineflix, do Várzea Grande Shopping.

*O MidiaNews não se responsabiliza por alterações sem aviso prévio nos horários, valores ou grade de programação dos eventos.