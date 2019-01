Motorista conseguiu sair a tempo do veículo em chamas e não se feriu

KARINA STEIN

DA REDAÇÃO

Uma carreta que transportava um carregamento de soja pegou fogo na MT-358, na região da Serra do Parecis, em Tangará da Serra (241 km de Cuiabá), na manhã desta quinta-feira (17).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, não houve acidente. A suspeita é que o fogo tenha sido causado por problemas na parte elétrica do veículo.

A carreta foi rapidamente consumida pelo fogo. O motorista conseguiu sair a tempo da cabine e não se feriu. Segundo o tenente Jamil Nobres da Silva, o camioneiro saiu do local para buscar auxílio em uma fazenda próxima.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros ainda está no local fazendo a liberação do tráfego e a limpeza da pista, que ficou suja de óleo.