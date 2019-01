Rodrigo Benfica Pìpi, de 18 anos (detalhe), morreu no local do acidente

BRUNA BARBOSA

DA REDAÇÃO

A empresária Jackeline Leão Southier, de 25 anos, que atropelou e matou o jovem Rodrigo Benfica Pipi, de 18 anos, no domingo (18), em Tangará da Serra (a 242 km de Cuiabá), irá responder ao crime em liberdade.

Ela teve o habeas corpus concedido pelo desembargador Orlando Perri, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A defesa da empresária argumentou que ela não possui antecedentes e tem uma filha de cinco anos.

Imagens registradas por uma câmera de segurança no cruzamento entre as Ruas Júlio Martinez Benevides e São João, no Centro de Tangará, mostra o momento em que uma caminhonete Hilux, conduzida por Jackeline, cruza a via preferencial em alta velocidade e atinge a moto de Rodrigo.

A vítima chega a ser arremessada para cima com a força da colisão. Rodrigo morreu no local.

Jackeline e o dono do veículo, que estava no banco do passageiro, permaneram no local e prestaram socorro à vítima.

De acordo com a Polícia Militar, Jackeline se recusou a fazer o teste do bafômetro. Porém, segundo informações da Polícia Civil, ela visivelmente demonstrava estar sob efeito de bebida alcoólica.

Uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local. Como Jackeline se recusou a fazer o teste, ela foi encaminhada para passar pelo exame de um médico perito.

A motorista foi presa em flagrante ainda no domingo. Na segunda-feira (14), Jackeline passou por audiência de custódia e a Justiça converteu a prisão em flagrante para prisão preventiva.

O corpo de Rodrigo foi velado em Tangará da Serra e, em seguida, transferido para São José dos Quatro Marcos (a 308 km de Cuiabá), onde foi enterrado.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.