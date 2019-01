DA REDAÇÃO



O curta de humor "Quem é Vanessa?", do coletivo cuiabano "Não Convém", ganhou o prêmio Golden Fox Award de "Melhor Filme para Web e Novas Mídias" no Festival Internacional de Cinema Cult de Calcutá, na Índia, nessa quinta-feira (17).

O curta foi dirigido por Rafael de Carvalho, com fotografia de João Carlos Bertoli e roteiro de Eduardo Butakka. Ao todo, foram exibidos cerca de 150 filmes, provenientes de mais de 70 países.

O ator Eduardo Butakka comemorou a vitória em um post feito nas redes sociais, ao lado de Thyago Mourão, que também protagoniza o filme, e agradeceu o apoio recebido.

"Estar tão longe de casa, representando nossa cidade no mundo é um orgulho tremendo pra nós. E sabemos que isso não seria possível sem a torcida de vocês", afirmou.

Ele ressaltou a importância de conseguir prestigiar o evento e ver a reação do público ao assistir o curta, "saber que o nosso humor funciona em qualquer lugar do mundo".

"Além disso, foi maravilhoso poder conhecer os trabalhos maravilhosos de pessoas que, assim como nós, fazem filmes de forma independente ao redor do mundo. Pessoas que vivem suas paixões pelo cinema com diferentes histórias para contar. Ser artista é uma profissão que ainda só é possível se envolver também muita paixão. Obrigado também a todos que foram nos assistir no teatro ou compraram os ingressos para nos ajudar, mesmo sem ter consigo nos assistir. Esse prêmio é de todos nós!", celebrou.

"Quem é Vanessa" teve produção executiva, edição e finalização de Thyago Mourão, produção de Dale Nassarden, assistência de produção de Kleber Borges e Lucas Lemos, maquiagem de Leandro Brito, caracterização de Eduardo Solano, apoio de locação do restaurante Gabinete Antes do Café e apoio para tradução da escola de idiomas Segunda Língua.