2019 já começa com a 3ª edição do projeto cultural Itaipava De Som a Sol Cuiabá. Desta vez o palco será montado na Orla do Porto, no dia 19 de janeiro e contará novamente com música, arte e entretenimento, de forma gratuita, das 17h às 22h.

As atrações musicais serão: DJ Lucas Fetter, as duplas Bruno e Vinicius e Luiz Felipe e Juliano e o sambista Diney.



Novamente a cerveja 100% Verão proporcionará experiências exclusivas, com uma estrutura que permite ao público estar perto dos artistas e ter um momento agradável entre amigos, para que possam curtir o que o verão tem de melhor.

Enquanto os shows acontecem, haverá criação de arte com o grafiteiro, Thiago Sampaio, mais conhecido como “Sampa”. Além da produção de artesanato de um artista regional.



No entorno das apresentações, haverá serviços para tornar os momentos de diversão ainda melhores. O espaço novamente contará com lounge formado por engradados de Itaipava, banheiros VIPS e carregadores de celular. Para eternizar o momento entre amigos, o Lambe-lambe (totem de foto) disponibilizará fotos impressas de quem quiser.



Além do Parque Food Truck, que recebe a cada evento diferentes nomes da gastronomia local, como: Rosana Pavão (comida típicas); Cozinha dos Fundos (hambúrguer), Pastel Imperial (Pastel e Caldo de Cana) e Queen Burguer(hambúrguer). Além de, é claro, muito chopp e cerveja Itaipava, geladíssima, a preços acessíveis e amostras grátis de TNT.



Itaipava de Som a Sol Cuiabá - A cerveja 100% Verão continuará a proporcionar experiências exclusivas, já que o projeto é itinerante e a cada mês estará em um bairro. Até março de 2019, estão previstas edições na Praça da Mandioca e Parque das Águas.



SERVIÇO



O quê: Projeto cultural Itaipava de Som a Sol

Onde: Orla do Porto

Quando: 19 de janeiro, das 17h às 22h

Entrada: Gratuita

@itaipava

#ItaipavaDeSomASol



www.cervejaitaipava.com.br