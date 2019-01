DA REDAÇÃO



Novidades em roseiras, suculentas, cactos e diversas outras espécies movimentam o Centro Comercial Popular de Cuiabá (CCPC), que deu início ao seu Festival de Plantas e Flores na quarta-feira (16). Os preços foram reduzidos em até 25% e serão mantidos até o final do mês, quando o evento se encerra.

No local é possível encontrar itens a partir de R$ 3,50, como os alecrins, R$ 5, as suculentas e R$ 15 as roseiras. É o que explica o permissionário Sérgio Gomes, organizador do encontro. “Esta semana o foco são as flores e plantas. Na próxima, serão vasos, vendidos até pela metade do preço.”

De acordo com ele, a iniciativa é importante porque atrai o público para o Shopping Orla, como o espaço é mais conhecido. Diante do estímulo, os demais comerciantes também têm reduzido os preços e os descontos podem ser encontrados em praticamente todos os setores de vendas e serviços.

O Shopping Orla oferece estrutura adequada e facilidade de concessão a comerciantes interessados em empreender. São 250 boxes para lojas e duas lanchonetes, que atraem semanalmente centenas de pessoas de diferentes públicos.

A busca por brinquedos, eletrônicos e utensílios variados ganha reforço com a exposição permanente de rosas do deserto, também promovida por Sérgio. A proposta, que começou com um festival realizado em agosto de 2017, fez tanto sucesso que garantiu aos empresários responsáveis um ponto fixo no jardim.