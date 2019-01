DA REDAÇÃO



Aproximadamente 32.000 m² transformados em um grande espaço de lazer para a população. É o que está acontecendo na área situada na Avenida Ver. Juliano da Costa Marques, região dos bairros Bela Vista, Terra Nova e Canjica.

Iniciada em abril de 2018, a obra de construção do Parque da Família avança continuamente e, de forma gradativa, modifica o visual do ambiente que antes passava despercebido aos olhos de parte dos cuiabanos.

Constituído com a ideia de aproveitar o espaço para promover a qualidade de vida do cidadão e, ao mesmo tempo, homenagear cerca de 600 famílias cuiabanas pioneiras na construção dos 300 anos de história da Capital, o local deve ser inaugurado ainda em abril deste ano.

A edificação do parque conta ainda com a participação do Pantanal Shopping que investiu de R$ 1,8 milhão na obra.

A execução do projeto é coordenada pelas secretarias municipais de Serviços Urbanos e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, envolvendo uma equipe com mais de 50 operários.

Etapas como drenagem, calçamento, estacionamento, estrutura do lago e canalização do córrego já se encontram finalizadas. A partir de agora, as atenções estão voltadas para as fases de jardinagem, paisagismo, iluminação e construção da academia ao ar livre.

“O Parque da Família é um dos grandes presentes que entregaremos no aniversário de Cuiabá. Além de dar vida a mais um local, onde o cidadão poderá desfrutar para a prática de exercício físico e diversão, contamos com a ideia da primeira-dama Márcia Pinheiro de aproveitar a oportunidade para homenagear aqueles que contribuíram para o desenvolvimento da nossa cidade. Por isso, estamos felizes em constatar que os trabalhos estão evoluindo com rapidez e o cronograma vem sendo cumprido rigorosamente”, destaca o prefeito Emanuel Pinheiro.

A criação de novas áreas de recreação faz parte do pacote de medidas adotadas pelo Município com o objetivo de promover o embelezamento da cidade, a inclusão social e a facilitação do acesso aos benefícios ofertados pelo poder público.

Dentro desse plano, além do Parque da Família, o Município trabalha também na criação do Parque dos Trabalhadores, no Distrito Industrial, e do Parque das Nascentes, no bairro Morada do Ouro.

“A determinação do prefeito Emanuel Pinheiro foi que encontrássemos maneiras de democratizar o conceito de qualidade de vida. Ou seja, levar esses benefícios também para os bairros mais distantes da área central. No caso do Parque da Família, toda a área será cercada por mais de 10 mil árvores e contará com pista para caminhada, campo de futebol, um lago, iluminação com lâmpadas LED, vários tipos de aparelhos voltados para a prática de exercícios físicos e um espaço planejado para pets”, explica o secretário de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa.