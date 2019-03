BRUNA BARBOSA

“Tá na mão!”, grita uma das crianças apressada para alcançar a pipa que, antes de despencar, coloria o céu de uma das ruas do Bairro Tijucal, em Cuiabá. A crescente busca pelo brinquedo, que também é uma das paixões de Leonardo Lipe Alvarenga, de 44 anos, apresentou a ele uma nova forma de garantir uma renda extra.

Há três anos, ele decidiu abrir uma loja de pipas no mesmo bairro em que viveu grande parte de sua vida, na periferia da Capital.

“Nunca imaginei que teria uma loja de pipas. Foi um negócio e uma oportunidade que surgiram de uma ideia que precisei amadurecer durante um tempo”, contou.

Com duas unidades do comércio, uma delas localizada na Avenida Espigão e outra no ponto final do Bairro Tijucal, Leonardo costuma receber cerca de 80 crianças – nos dias mais movimentados.

De acordo com ele, diariamente são atendidas pessoas de diversas idades e classes sociais. Para Leonardo, a paixão pela brincadeira não fica restrita apenas aos moradores da periferia.

Alair Ribeiro/MidiaNews Crianças vão até a loja no Tijucal para comprar as pipas já prontas para brincar

“O erro é achar que é ‘coisa’ das classes mais baixas. Chegam pessoas de carros importados, com poder aquisitivo alto, que gostam de brincar de pipa, porque quando eram crianças já brincaram e hoje relembram”, explicou.

O brinquedo antigo se torna atual nas prateleiras da loja, graças às diversas impressões, que vão de Neymar à personagens de filmes infantis e super-heróis.

As pipas, vendidas por valores entre R$ 1 e R$ 5, são trazidas de São Paulo e Leonardo explicou que busca agradar todas as faixas etárias.

“As crianças gostam mais das pipas com impressões de bichinhos, desenhos e super-heróis. Já os adultos preferem com listras, coloridas e formas geométricas. Temos de todos os tipos”, contou.

Leonardo quis que as crianças já saíssem da loja com a própria pipa pronta para voar e, por isso, vende desde a estrutura da pipa até a rabiola, feita com pedaços de saco plástico e essencial para a estabilidade do brinquedo no ar.

“Tem lata para enrolar, carretilha, linha, rabeira pronta, tudo que precisa para brincadeira nós temos na loja”, disse.

Peculiaridades

Antes de abrir o próprio comércio de pipas, Leonardo vendia o brinquedo na própria residência, também no Bairro Tijucal. Com a grande procura pelas pipas, ele decidiu abrir uma loja física.

De acordo com ele, o funcionamento da loja tem suas peculiaridades. Como a maioria do público é composta por crianças, o maior fluxo de clientes aparece nas férias escolares.

Alair Ribeiro/MidiaNews Leonardo decidiu abrir loja física diante da demanda pelo brinquedo

Durante os dias letivos, em que as crianças se dedicam à escola, o movimento da loja cai e a "Léo Pipas", que costuma abrir de segunda a segunda no período de férias, passa a funcionar apenas aos finais de semana.

“Quando começam as aulas quase ninguém solta pipa, então vemos o movimento da loja diminuindo e precisamos de outras fontes de renda. Na verdade, a loja de pipa é um complemento de renda”, explicou Leonardo, que também trabalha com aluguel de som e sorvete tailandês no Tijucal.

Brincadeira antiga

Leonardo contou que viveu 90% de sua vida no Bairro Tijucal, onde costumava empinar pipa nas ruas do Jardim dos Ipês, localizado do outro lado da Avenida Doutor Meirelles, que divide os bairros.

“Tínhamos que ir até o rio para pegar a taquara, depois precisava cortar e afinar ela para fazer a armação. Em seguida fazíamos a rabeira e, só depois, empinávamos pipa. Corríamos muito atrás das pipas que caíam também, era uma ‘algazarra’”, lembrou.

Atualmente, o proprietário da loja de pipas divide a paixão com os dois filhos pequenos, que também aprenderam a gostar da brincadeira.

“Decidi montar a loja, primeiro, por gostar da brincadeira. Além disso, meus filhos são pequenos e gostam muito de brincar de pipa. Antigamente, as coisas eram mais difíceis. Hoje já vendemos tudo pronto”, disse.