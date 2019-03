DA REDAÇÃO



Criado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), o Núcleo Telessaúde Mato Grosso está entre os cinco finalistas na categoria de saúde virtual (C10 e-Health) do prêmio WSIS Forum 2019 – organizado por diversas entidades, entre elas, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). O evento será realizado entre os dias 8 e 12 de abril, em Genebra, na Suíça.

A indicação do Núcleo de Telessaúde-MT é a única brasileira, o que reforça a relevância das atividades realizadas. O serviço de apoio aos profissionais da Atenção Primária à Saúde alcança os 141 municípios do Estado.

A SES-MT registrou, em 2018, 549.250 atendimentos por meio do Núcleo de Telessaúde, entre serviços de Teleconsultorias, Eletrocardiogramas, exames de Tele-estomatologia, exames de Teledermatologia, módulos de Tele-educação e acessos ao Canal Tele Educa.

De acordo com a coordenadoria do Núcleo do Telessaúde, esses resultados evidenciam a contenção de 53% dos encaminhamentos de pacientes para a Capital e o alcance de 93% de satisfação com as respostas da teleconsultoria.

O Telessaúde

O Núcleo Técnico Científico Telessaúde de Mato Grosso existe por meio de um convênio entre a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) e o Ministério da Saúde. O funcionamento do setor é realizado por meio do Termo de Cooperação Técnica, firmado entre o Hospital Universitário Júlio Muller (HUJM) e a SES-MT.

A instalação física do Núcleo é no HUJM, na Unidade e-Saúde/Gerência de Ensino e Pesquisa, e suas atividades estão integradas às atividades do Núcleo da Rede Universitária de Telemedicina.

Desde o início de suas atividades, o núcleo ampliou significativamente o número de solicitações de teleconsultorias, implantou o telediagnóstico em eletrocardiograma, dermatologia e estomatologia, expandiu o número de municípios com adesão ao telediagnóstico, ampliou a equipe de teleconsultores, as atividades de tele-educação e manteve a parceria com a FAEN/UFMT por meio do Projeto de Extensão.

A equipe é composta de 58 profissionais entre médicos, enfermeiros, cirurgião-dentista, farmacêutico, nutricionista, técnico em tecnologia da informação, biólogo, psicólogo, fisioterapeuta e fonoaudiólogo – sendo todos profissionais da SES-MT ou da UFMT/HUJM.

Relevância do prêmio

O World Summit on the Information Society (WSIS) foi criado em 2001 na Assembleia Geral das Nações Unidas e anualmente promove o Fórum da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação (WSIS Forum). Este fórum representa o maior encontro anual da comunidade de informação e comunicação (TIC), discutindo as tendências, a evolução e os desafios dos tópicos digitais.

Oportunidade para a troca de informações, o WSIS Forum 2019 também incentiva o conhecimento e o compartilhamento de melhores práticas na medida em que identifica as tendências emergentes e promove parcerias.

O painel da WSIS Forum é organizado em conjunto pela UIT, UNESCO, UNDP e UNCTAD, em estreita colaboração com todos os co-facilitadores das Linhas de Ação da WSIS e outras agências das Nações Unidas (UNDESA, FAO, UNEP, OMS, ONU Mulheres, WIPO, WFP, ILO, WMO, ITC, UPU, UNODC, UNITAR e UNICEF.