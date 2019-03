DA REDAÇÃO



A inauguração do centro de treinamento esportivo da Ronda Ostensiva Tático Metropolitana (Rotam), que foi reformado com recursos oriundos de fianças e transações penais da 10ª Vara Criminal de Cuiabá, que julga delitos de trânsito, acontecerá nesta segunda-feira (18), às 18h.

A Comissão Especial sobre Drogas Ilícitas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, presidida pelo desembargador Marcos Machado, viabilizou a destinação de R$ 105.908,00 para a reforma do local, onde dez adolescentes em conflito com a lei estão tendo aulas de jiu-jítsu com professores da equipe de formação de atletas da Rotam, em uma parceria entre o Tribunal de Justiça, Polícia Militar (Governo do Estado), prefeitura de Cuiabá e a iniciativa privada.

Conforme explica o juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, da 2ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, os adolescentes começaram as aulas em fevereiro, receberam quimonos profissionais e também fazem uso do transporte público gratuito para irem ao centro de treinamento três vezes por semana.

“O esporte tem que abraçar os adolescentes para dar oportunidade de vida, mostrar uma vida diferente para eles. Nesse espaço da Rotam, existem pessoas que ganharam campeonatos mundiais, estão sendo preparados atletas, onde eles trabalham disciplina, organização, vivenciando aspectos na rotina deles que só têm a engrandecer e retirá-los das drogas e das ruas”, pontua o magistrado.

Dada sua experiência na vara que lida com adolescentes em conflito com a lei, o juiz constata que só é possível retirar adolescentes do mundo das drogas apresentando um atrativo que possa encantá-los com atividades saudáveis, a exemplo do esporte.

“Quanto mais tempo o adolescente ficar na rua, ocioso, mais oportunidades vão surgir para entrar no mundo do crime. Então, temos que preencher espaços vagos fora do horário de aula, com cursos profissionalizantes, que já temos parcerias, e com a parte de esporte. Temos que tentar conseguir o máximo possível de projetos desse tipo para que possamos aumentar o número de jovens que vamos retirar das ruas”, acrescenta.

A solenidade de inauguração do centro de treinamento será realizada hoje, às 18h, no Batalhão da Rotam, localizado na Rua Major Gama, bairro Dom Aquino, em Cuiabá.