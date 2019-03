BRUNA BARBOSA

Internado desde o dia 5 de março para tratar um grave problema de desnutrição em decorrência de uma depressão, o ator André D’Lucca se manifestou em suas redes sociais nesta segunda-feira (18) e agradeceu ao apoio dos fãs e amigos.

Citando ter chegado ao "fundo do poço", D'Lucca afirmou que está melhor e que pretende voltar aos palcos. No entanto, ele deve permanecer internado por mais uma semana.

“Jamais imaginei que uma depressão pudesse me jogar no fundo do poço: parei de comer e beber água, meu rim e fígado pararam, causando colapso geral. Hoje me vi no espelho e não me reconheci”, escreveu o ator.

No texto, D’Lucca afirma que chegou a um ponto em que só existiam duas opções possíveis: “cavar até o pré-sal ou subir de volta”.

“Nunca fui bom em cavar, então estou voltando. Me aguardem. Acredito que ficarei pelo menos mais uma semana internado, mas é para meu bem”, disse, na publicação.

O intérprete de Almerida também falou sobre o espetáculo “Força André D’Lucca – O Espetáculo”, organizado pela classe artística de Mato Grosso em sua homenagem.

Ele relatou ter chorado muito quando foi informado da movimentação dos artistas para realizar a intervenção.

“Eu chorei muito quando soube do show que meus amigos artistas estão fazendo: sério mesmo? Esse time se uniu por mim? Eles são os melhores, amo o trabalho de todos. Obrigado meus queridos. Amo vocês e serei eternamente grato. Eu adoraria estar nesse show, mas provavelmente estarei internado”, desabafou o ator.

Sobre a “vaquinha” criada por amigos para a arrecadação recursos financeiros para as despesas médicas do ator, D'Lucca relatou na publicação ter ficado surpreso.

“Num primeiro momento levei um susto: mas por quê? Depois entendi. Perdi vários trabalhos, várias apresentações: eventos em Cuiabá, Juara, Nobres, comercial, projeto com uma TV. Fiquei uns dias num hospital particular e as contas pessoais se acumulam”, escreveu D’Lucca.

O ator também reforçou a campanha de arrecadação pedindo por doações.

“Passei pra avisar que estou me recuperando e voltarei mais forte que nunca com a ajuda de Deus e as orações de vocês. Deus cuida de mim de uma forma absurda e fiquem tranquilos que minha hora não chegou”, finalizou o ator, na postagem.

Veja abaixo a publicação feita pelo ator:

Reprodução Ator fez post em sua página no Facebook

"Vaquinha"

Amigos do ator criaram uma "vaquinha" virtual para arrecadar recursos financeiros, que serão usados para quitar as despesas médicas.

De acordo com a descrição da vaquinha, que tem como meta a arrecadação de R$ 30 mil, as doações serão utilizadas para compra de remédios, suplementos e vitaminas necessários para a recuperação do ator.

Espetáculo

O espetáculo "Força André D'Lucca - O Espetáculo", organizado por artistas em solidariedade ao ator, acontecerá no domingo (24), às 18h30, no Cine Teatro Cuiabá.

Flor Ribeirinha, Pescuma, Sara Mitch, Cena Onze, Nico e Lau, Totó Bodegá e a cantora Ana Rafaela dividem o palco no espetáculo que também tem como objetivo arrecadar fundos para a recuperação do ator.

Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do teatro por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Quadro de saúde

No dia 5 deste mês, André foi internado no Hospital Jardim Cuiabá para tratar do grave problema de desnutrição, em decorrência da depressão.

Na noite de sexta-feira (8), devido à piora do quadro de saúde do ator, a equipe médica optou pela transferência a uma UTI.

Por uma decisão da família, devido ao alto custo de um quarto na UTI, André foi transferido para o Pronto Socorro da Capital.

André sofre com depressão. A doença fez com que ele se alimentasse mal e isso teria resultado no quadro de desnutrição.