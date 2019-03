A estudante de direito, Larissa Marques Neiverth, que participara do Miss Brasil em setembro no Rio Grande do Sul

A estudante de direito, Larissa Marques Neiverth, 18 anos, venceu o Miss Mato Grosso do Concurso Nacional de Beleza (CNB), que aconteceu no último sábado (16) no Hotel Fazenda Mato Grosso.

Agora, a jovem representará Mato Grosso no Miss Brasil CNB, no dia 3 de setembro em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul.

Larissa iniciou sua trajetória ainda criança. Aos cinco anos de idade foi eleita Mini Miss Simpatia em sua cidade natal, Nova Bandeirantes (MT).

Ao longo de sua história realizou diversos trabalhos com a sua beleza durante toda infância e mais tarde aos 16 anos, já em Cuiabá, foi eleita Garota Estudantil 2017.

Larissa Neiverth vem se preparando arduamente todos os dias para o Concurso de Beleza e conta com um grande time de patrocinadores e apoiadores.

O cirurgião plástico, Dr. Magno César, responsável pela rinoplastia e desvio de Septo Nasal, devolveu à modelo a harmonização em seu rosto e o fôlego para deslizar com leveza nas passarelas.

Os lindos vestidos do Ateliê Nosso Cabide estarão presentes enaltecendo o corpo da modelo no desfile. A sua beleza é assinada pelo salão Skinxpress, que arrasam em toda produção. Seu corpo escultural, está sobre os cuidados estéticos da Clínica Dayane Araújo.

Sua dieta balanceada é rigidamente acompanhada pela Nutricionista Catherine Garcia Fanaia de Almeida. Seu CatWalk foi aprimorado com leveza pelo querido professor de passarela Paulo César da Silva. E os belos closes da miss são assinados pelo fotógrafo Gilberto Galdino.

O concurso é coordenado pelo Sr. Welson Mesquita, há três anos. Neste ano, ele demonstra muito entusiasmo. “Nos elegemos no segundo ano em 2° lugar no Miss Brasil Mundo e Miss Brasil Supranational. Agora vamos trabalhar para que neste 4° ano de concurso, possamos levar uma Miss Mato Grosso que carregue o título e tudo o que ele engloba”.