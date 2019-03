BRUNA BARBOSA

DA REDAÇÃO

O reality show gastrônico do programa Mais Você, da Rede Globo, chegou ao fim nesta terça-feira (19). A edição cuiabana do 'Jogo de Panelas', premiou o representante comercial Alexandre Galina. O jantar com tema rodeio feito por ele venceu com 39 pontos e levou R$ 15 mil para casa.

O voto popular foi decisivo para consagrar o vencedor, após empate com Liliane. Alexandre, que já foi locutor de rodeio, foi o primeiro competidor a fazer o jantar da temporada.

O vencedor do reality nasceu em Campinas mas, desde 2003, mora em Cuiabá. Atualmente, ele vive no Jardim Imperial.

Além do prêmio em dinheiro, o representante comercial também ganhou um trófeu, entregue pela apresentadora Ana Maria Braga, durante o programa 'Mais Você'.

Os participantes prepararam quitutes para dar a um colega de jogo. Cada um levou e entregou para a pessoa que teve mais afinidade.

Pontuação

A primeira nota da final a ser revelada foi a da chef Carol Manhozo, que votou no prato de Eduardo Butakka. De acordo com a chef, dos pratos experimentados o do cuiabano foi o melhor.

Depois, Ana Maria revelou as notas dos outros participantes que ficaram ocultas. Sâmia deu nota 9 para Alexandre, Liliane deu 8 para Sâmia. Alexandre deu nota 7 para Claudinei. Já o gerente comercial deu nota 8 para Eduardo. Para finalizar, Alexandre deu nota 8 para Liliane.

A decoração e o figurino dos jantares também foram avaliados pelos jurados da emissora.