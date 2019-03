DA ASSESSORIA



O Arduíno Kids proporcionou, no dia 14 de março, um café da manhã de alegria e emoção para as crianças em tratamento no Hospital Do Câncer de Mato Grosso (HCanMT), em Cuiabá. A ação social é uma parceria do canal Arduíno Brasil com o Univag - Centro Universitário de Várzea Grande.

As crianças tiveram momentos de descontração, com diversas brincadeiras com bonecos eletrônicos, livros para colorir, balões, além de um delicioso e nutritivo café da manhã.

A equipe do Arduíno recebeu a doação de 15 tablets da Multilaser, que foram sorteados entre as crianças presentes. “O objetivo da ação social é levar um pouco de amor e paz às crianças que passam por dias difíceis”, explicou uma das organizadoras do Arduíno Kids, Mônica Gonzáles.

"Ver o sorriso no rosto das crianças não tem preço. Tirar um tempo para dar um pouco de atenção para quem precisa é essencial", enalteceu.

O HCanMT atende pacientes com forte suspeita ou diagnosticados com câncer. A instituição depende da ajuda da sociedade para se manter.

O coordenador de Marketing e Eventos do hospital, Daniel Morita, ressaltou que o HCanMT está de portas abertas para receber voluntários e eventos como o realizado pelo Arduíno e Univag.

"As crianças gostam muito, se divertem. Este é o segundo ano que o Univag e o Arduíno fazem essa ação social, é um momento de socialização e faz parte do tratamento delas essa descontração. O Arduíno traz a tecnologia de uma forma mais acessível, compatível com a realidade das crianças", pontuou.

Arduíno

A plataforma Arduíno é um programa de prototipagem eletrônica que permite o desenvolvimento e controle de sistemas interativos. Como forma de celebrar seu aniversário, foi criado o Arduíno Day, maior evento de tecnologia mundial.

A celebração acontece de forma simultânea em diversas cidades pelo mundo. No estado, o evento acontece no dia 16 de março (sábado), no campus do Univag, das 7h às 18h, no Bloco-D, em Várzea Grande.

A programação conta com oficinas, palestras e um espaço para os participantes mostrarem seus trabalhos com uso da plataforma Arduíno, além da participação da referência mundial na eletrônica, professor Newton C. Braga, e renomados nomes da área da tecnologia.

O evento é aberto ao público em geral, além de utilizadores, makerspaces, hackerspaces, fablabs, associações, professores e profissionais. Para participar do evento é necessário fazer inscrição através do link https://goo.gl/YuxLQM.