A Crystal foi uma das premiadas durante o VII Concurso Brasileiro da Cerveja. A Cerveja dos Encontros levou para casa a medalha de bronze, na categoria American-Style Lager.

Com testes às cegas, os jurados do concurso avaliam a aparência, sabor, aroma, sensação de boca, corpo, carbonatação e equilíbrio da Crystal. Considerado um dos principais do mundo, o VII Concurso Brasileiro da Cerveja tinha mais de 3 mil cervejas inscritas na competição.

“É uma grande conquista para a Crystal, mas não uma surpresa para nós Mestres Cervejeiros do Grupo. Conhecemos as entranhas da qualidade e do amor que nossos mestres derramam nessa cerveja! A marca vem crescendo e estamos conquistando território, e sem sombra de dúvidas, a qualidade é o pilar que abre portas para esse crescimento. Disputar com grandes rótulos, em um dos principais concursos cervejeiros nacionais, e conquistar essa medalha, só comprova que estamos sim no caminho certo. Crystal é a cerveja que você encontrará na minha casa, e há mais de 15 anos.”, explica Diego Gomes, diretor Industrial do Grupo Petrópolis, fabricante da Crystal.

A Crystal é uma cerveja no estilo American Lager, equilibrada entre aroma e corpo, com alta drinkabilidade como manda o estilo.

De coloração amarelo claro com teor alcoólico de 4,5% v/v. Traz corpo e amargor combinados a uma carbonatação que leva como resultado a refrescância. Garante um suave e agradável saber residual.

O julgamento do VII Concurso Brasileiro da Cerveja ocorreu entre 9 e 11 de março, em Blumenau/SC, com juízes nacionais e de outros países, como África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, China, Colômbia, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Holanda, Itália, Japão, México, Peru, Polônia, Reino Unido, República Tcheca e Suécia.

